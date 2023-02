Sensormatic Solutions di Johnson Controls collabora con Zliide per reinventare il self-checkout

Sensormatic Solutions e Zliide insieme consentono di proteggere la merce, offrendo agli acquirenti la comodità del self-checkout per un’esperienza di shopping unica e senza attriti, sia online che nei punti vendita

NEUHAUSEN, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–Sensormatic Solutions, il portafoglio globale leader nelle soluzioni retail di Johnson Controls, oggi ha annunciato la collaborazione con Zliide, un’azienda tecnologica che punta a portare nel futuro gli store fisici tramite la comodità e la digitalizzazione. I due brand operano in tandem per un approccio innovativo al self-checkout in grado di eliminare le code alle casse e di semplificare l’esperienza d’acquisto.

“Le opzioni di self-checkout sono sempre più popolari, ma queste soluzioni potenzialmente presentano due problemi chiave: per il retailer potrebbero portare a un aumento delle differenze inventariali, mentre per il cliente possono risultare difficili da usare”, ha dichiarato Craig Szklany, vicepresidente e product general manager di Loss Prevention and Liability presso Sensormatic Solutions. “Ora, invece, grazie alla combinazione delle capacità mobile di Zliide con la nostra tecnologia d’eccellenza e la vasta esperienza che vantiamo nella prevenzione delle differenze inventariali, i retailer possono adottare modalità di self-checkout realmente semplici e sicure”.

La collaborazione può aiutare a semplificare lo shopping presso il punto vendita offrendo:

Garanzia di pagamento immediato: i clienti possono utilizzare il proprio dispositivo mobile per pagare la merce in qualsiasi area del punto vendita. Funzionalità “endless aisle”: consente agli acquirenti di effettuare la scansione dei codici a barre e di ordinare gli articoli esauriti dal proprio cellulare in pochi clic, eliminando così la necessità di trovare un addetto a cui rivolgersi. Pagamento contactless anche per gli articoli con dispositivi antitaccheggio: offre ai consumatori la possibilità di rimuovere autonomamente i dispositivi antitaccheggio, eliminando la necessità della presenza di addetti alla cassa e, al contempo, proteggendo la merce di lusso con un’etichetta monopezzo che si apre automaticamente una volta completato l’acquisto. Esperienze d’acquisto fluide: consente agli acquirenti di accedere alla piattaforma Zliide in modo immediato, senza dover scaricare un’ app mobile. Consigli personalizzati: in base alla cronologia di ricerche e acquisti dei consumatori, l’interfaccia consiglia altri articoli che potrebbero essere di loro gradimento. Maggiori informazioni sui prodotti: l’interfaccia permette ai clienti di ottenere più informazioni sui prodotti che stanno acquistando, dalle recensioni fino ai dati sulla sostenibilità e non solo.

“Il settore retail continua a evolversi e a trasformarsi tramite la digitalizzazione, e questo porta a un cambiamento nell’atteggiamento dei consumatori rispetto alle modalità in cui vogliono effettuare gli acquisti. Noi di Zliide ci impegniamo ad agevolare questa tendenza e a garantire la flessibilità dell’esperienza di self-checkout”, è stato il commento di Nikolai Lindholm, co-fondatore e direttore commerciale di Zliide. “In generale, molte delle tecnologie alla base della trasformazione del comparto retail sono guidate dalle innovazioni di Sensormatic Solutions e dalla sua convinzione che i dati e la tecnologia hanno il potere di ridefinire il settore. Zliide condivide questa prospettiva ed è entusiasta di collaborare con Sensormatic Solutions nell’obiettivo di arrivare alla prossima fase del self-checkout”.

Con il consolidarsi di questi rapporti commerciali, i dati del sistema di Zliide saranno integrati nell’ecosistema di Sensormatic IQ per offrire agli utenti un valore persino superiore. Sensormatic IQ è una piattaforma operativa dal design aperto, sicuro e facile da usare che, integrando i dati di Sensormatic Solutions, dei retailer e di terzi, fornisce informazioni ineguagliabili che aiutano gli operatori del settore ad affrontare le necessità più urgenti del settore.

Per ulteriori informazioni sulla collaborazione tra Sensormatic Solutions e Zliide, visita lo stand C01 presso il Padiglione 6 della Fiera di Düsseldorf dal 26 febbraio al 2 marzo 2023 e segui #Sensormatic su Twitter e LinkedIn. Per visitare lo stand oppure richiedere un incontro con un responsabile commerciale visita la pagina di Sensormatic Solutions dedicata ad EuroShop.

Informazioni su Johnson Controls

Johnson Controls (NYSE:JCI) opera per trasformare gli ambienti in cui le persone vivono, lavorano, imparano e si divertono. In qualità di leader globale nella realizzazione di edifici intelligenti, salutari e sostenibili, la nostra mission consiste nel reimmaginare le prestazioni degli edifici per servire le persone, i luoghi in cui vivono e il pianeta.

Sulla base di una storia orgogliosa di quasi 140 anni di innovazione, forniamo il progetto del futuro per settori come la sanità, le scuole, i centri dati, gli aeroporti, gli stadi, l’industria manifatturiera e altro ancora tramite OpenBlue, la nostra completa offerta digitale.

Oggi, con un team globale di 100.000 esperti in oltre 150 paesi, Johnson Controls offre il maggior portafoglio mondiale di tecnologie e software per le costruzioni, oltre a soluzioni di assistenza di alcuni dei marchi più affidabili del settore.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.johnsoncontrols.com e seguire @JohnsonControls sui social.

Informazioni su Sensormatic Solutions

Sensormatic Solutions è leader globale e principale brand Retail del portfolio di Johnson Controls, alimenta l’eccellenza operativa su larga scala e consente un coinvolgimento intelligente e connesso nello shopping da parte dei consumatori. La nostra piattaforma operativa digitale intelligente – Sensormatic IQ – combina l’intero portafoglio di soluzioni Sensormatic, compresi i dati di terze parti, per offrire insights di valore sulla shopping experience, sull’inventario, sulla Loss Prevention e sull’efficacia operativa con tecnologie avanzate, come l’IA e il Machine Learning. Ciò consente ai retailer di agire sulla base di risultati prescrittivi e predittivi data-driven, per procedere con fiducia verso il futuro . Visita il sito Sensormatic Solutions oppure segui l’azienda su LinkedIn, Twitter e sul nostro canale YouTube.

Informazioni su Zliide

Zliide opera specificamente per consentire ai consumatori di vivere un’esperienza digitale e moderna, al contempo creando un ROI chiaro per i retailer. Visita il sito Zliide oppure segui l’azienda su LinkedIn.

