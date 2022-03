Sensormatic Solutions di Johnson Controls amplia il pacchetto di soluzioni connesse con una piattaforma per la sicurezza e la conformità alimentare

Il brand Sensormatic Solutions di Johnson Controls offre ai retailers efficienza operativa e soddisfazione della clientela

La piattaforma operativa intelligente Sensormatic IQ aumenta la produttività dei retailers grazie alla disponibilità di una grande varietà di insights utili e scalabili

È una soluzione di supporto ai retailers che desiderano aumentare gli standard di sicurezza e conformità alimentare tramite la digitalizzazione

NEUHAUSEN, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–Johnson Controls ha annunciato in data odierna che Sensormatic Solutions ha aggiunto PENN Connected alla propria piattaforma Sensormatic IQ, al fine di aumentare l’efficienza operativa tramite il monitoraggio da remoto e digitale della refrigerazione e della conformità alimentare.

Questa soluzione digitale è di supporto ai retailers che intendono ridurre gli sprechi di alimenti, migliorando anche la conformità alla sicurezza alimentare grazie alla funzione di monitoraggio delle temperature di conservazione dei prodotti, sia con il freddo sia con il calore. La piattaforma di sicurezza alimentare digitale rende possibile il controllo da remoto, consentendo ai retailers di offrire ai clienti un servizio migliore, con prodotti di qualità alla temperatura corretta. Avvisi tempestivi consentono ai retailer di intervenire prontamente per ridurre e controllare il rischio di perdite di prodotti.

“Considerando i trilioni di euro di alimenti che ogni anno vanno sprecati, nonché l’attenzione in tutto il mondo alla scarsità di prodotti essenziali, è fondamentale sfruttare la più grande varietà di strumenti esistenti per preservare una cultura incentrata sulla sicurezza e la conformità degli alimenti”, ha commentato Craig Szklany, vicepresidente marketing e gestione soluzioni globali presso Sensormatic Solutions. “La soluzione digitale di sicurezza alimentare del portafoglio di soluzioni Sensormatic ci pone in una posizione unica in termini di servizio alla clientela. L’offerta di un sistema di controllo da remoto e un maggiore livello di conformità garantiranno ai retailers la flessibilità necessaria per adattarsi a nuovi modelli di business, nonché la tranquillità derivante dalla consapevolezza che i clienti hanno accesso a prodotti di alta qualità”.

La piattaforma per la sicurezza degli alimenti è già predisposta per poter essere integrata con Sensormatic IQ, accelerando ulteriormente la trasformazione digitale dei retailers. La soluzione di monitoraggio da remoto contribuisce alla riduzione di sprechi alimentari ed eventuali perdite di prodotti, portando a un abbattimento dei costi e contemporaneamente promuovendo sostenibilità e rispetto della conformità agli standard. È una soluzione di supporto ai retailers che desiderano aumentare gli standard di sicurezza e conformità alimentare e risparmiare ore di lavoro, snellendo i processi, per esempio eliminando la necessità di controlli manuali della temperatura o riducendo le ore dedicate all’archiviazione di documenti. Grazie alla visione a livello corporate dei vari siti, la piattaforma per la sicurezza alimentare Sensormatic IQ consente di avere una completa panoramica dei processi, garantendo migliori livelli di tracciabilità, trasparenza e verifica della qualità in termini di conformità agli standard globali per i retailers.

A prescindere dalla fase in cui si trova ciascun retailer nel percorso verso la trasformazione digitale Sensormatic IQ è un supporto importante nel processo di digitalizzazione delle attività e per il miglioramento dell’esperienza d’acquisto.

Per scoprire come portare i propri sistemi di monitoraggio da remoto a un livello superiore con Sensormatic Solutions e PENN Connected, visita www.sensormatic.com/landing/penn-connected.

Informazioni su Johnson Controls

Johnson Controls (NYSE:JCI) trasforma gli ambienti in cui le persone vivono, lavorano, imparano e si divertono. Da leader globale in edifici intelligenti, sani e sostenibili, la nostra missione è ricreare le prestazioni di edifici per servire le persone, gli ambienti e il pianeta.

Con oltre 135 anni di esperienza nell’innovazione, Johnson Controls presenta il programma del futuro per settori come la sanità, l’istruzione, i data center, gli aeroporti, gli stadi, la produzione e oltre, tramite la sua offerta digitale completa OpenBlue. Con un team globale di 100.000 esperti in oltre 150 paesi, Johnson Controls offre il più ampio portfolio di tecnologie per edifici, software e soluzioni di servizi al mondo con alcuni dei nomi più prestigiosi del settore. Per maggiori informazioni visitate www.johnsoncontrols.com o seguite @johnsoncontrols su Twitter.

Informazioni su Sensormatic Solutions

Sensormatic Solutions è leader globale e principale brand del portfolio Johnson Controls di soluzioni per l’eccellenza operativa in scala e il coinvolgimento negli acquisti con dispositivi smart e connessi nel settore retail. La nostra piattaforma operativa digitale intelligente, Sensormatic IQ, integra l’intero portfolio di Sensormatic Solutions, inclusi i dati di terze parti, per fornire informazioni senza pari su inventory intelligence, prevenzione delle perdite ed efficacia operativa con tecnologie avanzate quali l’intelligenza artificiale e il Machine Learning, consentendo ai rivenditori di agire in base a risultati prescrittivi e predittivi, fondati sui dati, per affrontare il futuro con fiducia. Visitate Sensormatic Solutions o seguiteci su LinkedIn, Twitter e sul nostro canale YouTube.

###

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di origine, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, ovvero l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Referente per i media

Sarah Cole

sarah.cole@fieldworksmarketing.co.uk