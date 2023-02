Sensormatic Solutions by Johnson Controls presenterà le soluzioni digitali che favoriscono il futuro del retail a EuroShop 2023

Sensormatic Solutions sarà presente all’EuroShop 2023 per presentare la prossima generazione di soluzioni basate su insights e sui risultati, integrate nella piattaforma operativa Sensormatic IQ, nonché le ultime novità in materia di intelligenza artificiale (AI) e computer vision.

NEUHAUSEN, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–Sensormatic Solutions, il principale portafoglio di soluzioni globali per il Retail di Johnson Controls, sarà presente a EuroShop per presentare le sue più recenti soluzioni basate su insights e analytics, integrate in Sensormatic IQ, che potenziano le operazioni di vendita al dettaglio e consentono esperienze di acquisto intelligenti e connesse.

“Le preferenze degli acquirenti si sono evolute negli ultimi anni e i retailer hanno dimostrato un’incredibile capacità di adattamento di fronte a un settore in continua evoluzione”, ha dichiarato Kevin Viravec, presidente di Sensormatic Solutions. “Gli investimenti iniziali nella trasformazione digitale hanno dimostrato ai retailer i vantaggi di una strategia basata sui dati e come questi possano migliorare l’esperienza d’acquisto, facilitando al contempo l’eccellenza operativa”.

Sensormatic IQ è alla base di tutte le soluzioni basate su insight e analytics di Sensormatic Solutions. Combina i dati delle piattaforme esistenti e applica tecnologie avanzate di intelligenza artificiale (AI) e di computer vision per aiutare a soddisfare le esigenze dinamiche dei retailer e dei loro acquirenti. Lo stand dell’azienda al Big Show includerà soluzioni che aiutano i retailer a perseguire:

Favorire il commercio unificato. Inventory Intelligence offre la velocità e l’agilità che i consumatori si aspettano da piattaforme di commercio unificato di livello mondiale. Utilizzando la tecnologia di identificazione a radiofrequenza (RFID) connessa al cloud , i retailer possono tracciare il percorso della merce dall’origine al punto vendita per fornire informazioni che ottimizzano le esperienze omnichannel e garantiscono la disponibilità dei prodotti.

Inventory Intelligence offre la velocità e l’agilità che i consumatori si aspettano da piattaforme di commercio unificato di livello mondiale. Utilizzando la tecnologia di identificazione a radiofrequenza (RFID) connessa al , i retailer possono tracciare il percorso della merce dall’origine al punto vendita per fornire informazioni che ottimizzano le esperienze omnichannel e garantiscono la disponibilità dei prodotti. Proteggere beni e persone. Con le differenze inventariali in aumento, è fondamentale che i retailer ottimizzino digitalmente le loro attività di sicurezza e prevenzione delle differenze inventariali. Sensormatic Solutions può mostrarvi come sfruttare insights e analytics per migliorare la sicurezza dei clienti e dei dipendenti e automatizzare le attività che richiedono tempo, combattendo efficacemente le differenze inventariali.

Con le differenze inventariali in aumento, è fondamentale che i retailer ottimizzino digitalmente le loro attività di sicurezza e prevenzione delle differenze inventariali. Sensormatic Solutions può mostrarvi come sfruttare insights e analytics per migliorare la sicurezza dei clienti e dei dipendenti e automatizzare le attività che richiedono tempo, combattendo efficacemente le differenze inventariali. Massimizzare l’esperienza d’acquisto. Le soluzioni per la Customer Experience di Sensormatic Solutions aiutano i retailer a coinvolgere gli acquirenti a un nuovo livello, offrendo l’opportunità di creare esperienze differenziate e personalizzate. I visitatori dello stand potranno vedere come l’approccio tecnologico multitecnologico dell’azienda, facile da implementare, possa evidenziare i punti di contatto critici per arricchire il coinvolgimento lungo il percorso di ogni cliente.

Le soluzioni per la Customer Experience di Sensormatic Solutions aiutano i retailer a coinvolgere gli acquirenti a un nuovo livello, offrendo l’opportunità di creare esperienze differenziate e personalizzate. I visitatori dello stand potranno vedere come l’approccio tecnologico multitecnologico dell’azienda, facile da implementare, possa evidenziare i punti di contatto critici per arricchire il coinvolgimento lungo il percorso di ogni cliente. Ottimizzare le prestazioni del punto vendita. Raggiungere l’eccellenza operativa significa dare priorità alla flessibilità, aumentare la produttività, prendere decisioni informate, mantenere la visibilità, ottimizzare i turni del personale, potenziare le strategie omnichannel, come il “Click & Collect”, e ridurre i costi operativi.

Per saperne di più sulle soluzioni di inventory intelligence, di sicurezza e loss prevention, Customer Experience ed eccellenza operativa di Sensormatic Solutions, visitate lo stand C01 nel padiglione 6 della Fiera di Düsseldorf dal 26 febbraio al 2 marzo 2023 e seguite #Sensormatic su Twitter e LinkedIn. Per richiedere un tour dello stand o un incontro con un account manager, visitate la pagina Sensormatic Solutions EuroShop Page.

Informazioni su Johnson Controls

In Johnson Controls (NYSE:JCI) trasformiamo gli ambienti in cui le persone vivono, lavorano, imparano e giocano. In qualità di leader mondiale nel settore degli edifici intelligenti, sani e sostenibili, la nostra missione è quella di reimmaginare le prestazioni degli edifici al servizio delle persone, dei luoghi e del pianeta.

Sulla base di una storia orgogliosa di quasi 140 anni di innovazione, forniamo il progetto del futuro per settori come la sanità, le scuole, i centri dati, gli aeroporti, gli stadi, l’industria manifatturiera e altro ancora attraverso OpenBlue, la nostra offerta digitale completa.

Oggi, con un team globale di 100.000 esperti in oltre 150 Paesi, Johnson Controls offre il più ampio portafoglio al mondo di tecnologie e software per l’edilizia, nonché soluzioni di assistenza di alcuni dei nomi più affidabili del settore.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito http://www.johnsoncontrols.com e seguite @Johnson Controls sulle piattaforme sociali.

Informazioni su Sensormatic Solutions

Sensormatic Solutions è il principale portafoglio di soluzioni globali per il retail di Johnson Controls che consente di raggiungere l’eccellenza operativa su scala e di coinvolgere gli acquirenti in modo intelligente e connesso. La nostra piattaforma operativa digitale intelligente – Sensormatic IQ – combina l’intero portafoglio di Sensormatic Solutions, compresi i dati di terze parti, per offrire approfondimenti ineguagliabili sull’esperienza degli acquirenti, sull’inventario, sulla prevenzione delle perdite e sull’efficacia operativa con tecnologie avanzate, come l’IA e il Machine Learning. Ciò consente ai retailer di agire sulla base di risultati prescrittivi e predittivi basati sui dati per affrontare con fiducia il futuro. Visitate il sito Sensormatic Solutions o seguiteci su LinkedIn, Twitter e sul nostro canale YouTube.

###

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatti con i media Katarzyna Breczko

Sensormatic Solutions by Johnson Controls

Lavoro: +49 173 7070 562



katarzyna.breczko@jci.com