Sempre più genitori scelgono le lezioni d’inglese Novakid per i propri figli

Novakid: un primo semestre ricco di successi e nuovi piani di crescita per la seconda metà dell’anno

Novakid, la principale piattaforma online di inglese per bambini in Europa e affermata azienda EdTech, ha ampliato la sua presenza in Europa e Asia-Pacifico svolgendo più di 2,8 milioni di lezioni nella prima metà del 2022.

Prima in classifica l’Italia, che registrato infatti una crescita di clienti di 2,5 volte in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

MILANO–(BUSINESS WIRE)–La pandemia e l’introduzione in molti paesi dell’insegnamento da remoto, hanno evidenziato l’importanza e la necessità dell’e-learning. Il settore dell’istruzione online ha infatti registrato un’enorme crescita nell’ultimo periodo, dando l’opportunità a bambini e adulti di tutto il mondo di imparare e aggiornarsi costantemente per garantire il proprio futuro.

Novakid, scuola online d’inglese per bambini dai 4 ai 12 anni, ha dimostrato come la solidità dei suoi processi aziendali abbia portato il brand verso il successo, evidenziando una crescita costante nel primo semestre del 2022. La piattaforma ha, infatti, rafforzato la sua presenza in 49 mercati in tutto il mondo, ampliando il proprio portafoglio clienti in Europa che ad oggi rappresenta il 69% del suo mercato. L’Italia è il paese più grande e importante dell’area europea e ha registrato una crescita di clienti di 2,5 volte in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I dati hanno, inoltre, evidenziato come i clienti italiani tendano ad acquistare più abbonamenti a lungo termine (3-6 mesi), dimostrando non solo l’interesse dei genitori a spronare i propri figli a imparare e migliorare il proprio inglese, ma anche fedeltà, soddisfazione e fiducia nel metodo e negli insegnanti di Novakid. Il numero di abbonamenti in Italia è aumentato di 9,5 volte rispetto al 2021.

A livello globale – Il numero di insegnanti e di lezioni svolte è quasi raddoppiato rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (giugno 2021-giugno 2022). Ad oggi, Novakid lavora con oltre 2.700 insegnanti madrelingua, svolgendo 1.400 corsi simultanei sulla piattaforma. Il numero totale di lezioni di inglese svolte dall’inizio dell’anno ha raggiunto i 2,8 milioni: il 15% in più rispetto a quelle svolte durante l’intero 2021 (2,4 milioni).

L’obiettivo principale del periodo H1 2022 è stato quello di sviluppare nuovi contenuti didattici innovativi e di qualità per l’apprendimento dell’inglese. Alla fine del 2021 Novakid ha lanciato il primo prodotto sul mercato ESL: Novakid Magic Academy, un ambiente di apprendimento dell’inglese basato sul racconto e la gamification, che ha saputo coinvolgere oltre 130.000 studenti di tutte le età e livelli in soli 6 mesi, raggiungendo un tasso medio di apprendimento superiore al 12% (dopo un minimo di quattro mesi di lezioni), e un miglioramento del 39% delle prestazioni di apprendimento per gli studenti iscritti.

“Il mix di espansione e innovazione dei prodotti negli ultimi sei mesi ha portato a una crescita importante. Possiamo affermare con orgoglio che la nostra metodologia, basata sul coinvolgimento e l’interattività, porta gli studenti alla padronanza della lingua. I risultati dei nostri giovani studenti di inglese sono il nostro più grande risultato“, commenta Max Azarov, cofondatore e CEO di Novakid.

I traguardi di Novakid raggiunti nel 2022:

Per il secondo anno consecutivo, Novakid è stata inclusa nell’elenco annuale GSV EdTech top 150 delle principali aziende private nel settore dell’apprendimento digitale .

. A marzo 2022, l’azienda è stata inclusa nella lista Forbes Top 500 dei migliori datori di lavoro americani per le startup .

dei migliori datori di lavoro americani per le . Novakid è stata riconosciuta come finalista agli EdTech Digest Awards 2022 nella categoria “ Best Language Learning Solution “.

nella categoria “ “. A giugno 2022, Novakid è stata selezionata come vincitrice del premio “Overall Language Learning Company of the Year” nell’ambito degli EdTech Breakthrough Awards 2022. Gli analisti hanno studiato il lavoro di oltre 80 scuole online operanti in Europa.

Novakid

Novakid è una scuola online di inglese per bambini fondata nel 2017 nella Silicon Valley (USA) da Max Azarov, Dmitry Malin e Amy Krolevetskaya. Più di 2.000 insegnanti esperti e qualificati conducono lezioni di inglese per bambini tra i 4 e i 12 anni attraverso la piattaforma online interattiva progettata dal brand.

Il programma educativo Novakid English as a Second Language (ESL) è conforme al Common European Framework of Reference (CEFR) ed è stato sviluppato tenendo conto degli interessi individuali e dell’età dei bambini. Novakid utilizza le tecnologie di gamification e di realtà virtuale per creare un ambiente di lingua inglese e aiuta i bambini di tutto il mondo a imparare l’inglese in modo divertente e interessante.

L’esclusivo metodo di valutazione dei progressi di Novakid (oltre 1500 parametri, test A/B e altri componenti di un approccio basato sui dati) assicura grandi risultati e consente agli insegnanti di adattare il programma alle esigenze e agli interessi individuali di ciascun bambino.

Novakid è stato riconosciuto da diverse organizzazioni in tutto il mondo:

Secondo J’son & Partners Consulting (2021), la piattaforma ESL Novakid è leader nel suo segmento in Europa.

Nel 2021, Novakid è stata inserita da The Org tra le Top 50 aziende identificate come società emergenti nel settore della tecnologia dell’istruzione.

HolonIQ ha incluso Novakid nella lista del 2021 delle 100 startup più promettenti d’Europa.

Per il secondo anno consecutivo, Novakid è stata inclusa nell’elenco annuale GSV EdTech top 150 delle principali aziende private nello spazio di apprendimento digitale.

Sito web ufficiale: novakid.it

Contacts

Contatti Ufficio Stampa

Laura Riva – laura.riva@mypr.it

Gemma Caparrini – gemma.caparrini@mypr.it