SecurityScorecard presenta una sofisticata cyber intelligence che alimenta nuove soluzioni per contrastare gli attori delle minacce

Il nuovo modulo Attack Surface Intelligence e il servizio Cyber Risk Intelligence permettono ai team della sicurezza di anticipare le mosse degli attori delle minacce grazie a informazioni contestualizzate e personalizzate

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–SecurityScorecard, il leader globale nelle valutazioni della cybersicurezza, oggi ha annunciato il lancio di due soluzioni di intelligence sulle minacce informatiche che offrono una visione senza pari dell’esposizione globale delle organizzazioni al rischio IT. Queste nuove offerte, Attack Surface Intelligence (ASI) e Cyber Risk Intelligence (CRI), offrono ai team della sicurezza intelligence contestuale, visualizzazioni riepilogative e correzioni avanzate comprensibili e attuabili, dal professionista agli alti dirigenti.

“L’aggiunta di sofisticati dati informatici e sulla superficie d’attacco rappresenta una progressione naturale dei programmi per la sicurezza dei nostri clienti”, ha dichiarato Simon Hunt, responsabile prodotti di SecurityScorecard. “La nostra solida intelligence contestualizzata e attributiva, realizzata da ricercatori esperti di minacce informatiche, da oltre un decennio è il motore delle nostre valutazioni di sicurezza; combinata con i servizi del team di SecurityScorecard specializzato nell’intelligence, consente ai clienti che desiderano approfondire il problema e disporre di una maggiore visibilità di comprendere motivi e metodi anche delle minacce più complesse”.

Attack Surface Intelligence (ASI)

Attack Surface Intelligence di SecurityScorecard fornisce agli utenti un motore di ricerca incorporato nella piattaforma di valutazione di SecurityScorecard per aiutarli a identificare, contestualizzare e gerarchizzare le minacce critiche sulla loro superficie d’attacco globale. In questo modo i clienti possono comprendere le mosse successive dell’avversario, prendere decisioni informate in tutta sicurezza e ridurre le interruzioni. La soluzione risolve numerose sfide critiche a cui oggi i team della sicurezza informatica devono far fronte, tra cui:

Indagini sulle minacce: consolidamento delle fonti di intelligence esistenti per ottenere le informazioni contestuali dietro minacce, vulnerabilità, credenziali trafugate, e altro ancora, tramite l’utilizzo di API o direttamente dalla piattaforma.

consolidamento delle fonti di intelligence esistenti per ottenere le informazioni contestuali dietro minacce, vulnerabilità, credenziali trafugate, e altro ancora, tramite l’utilizzo di API o direttamente dalla piattaforma. Gestione del rischio legato ai fornitori: miglioramento della visione su minacce e vulnerabilità critiche che influiscono negativamente sulla sicurezza della supply chain.

miglioramento della visione su minacce e vulnerabilità critiche che influiscono negativamente sulla sicurezza della supply chain. Due Diligence nel settore M&A: rapida convalida della posture di sicurezza e dei rischi associati agli obiettivi di fusioni e acquisizioni (M&A) dei clienti.

rapida convalida della posture di sicurezza e dei rischi associati agli obiettivi di fusioni e acquisizioni (M&A) dei clienti. Esame dei titolari di polizza assicurativa per i rischi informatici: identificazione delle minacce e dei rischi attivi associati ai titolari di polizza.

identificazione delle minacce e dei rischi attivi associati ai titolari di polizza. Agenzie normative e governative: sorveglianza delle minacce attive a livello nazionale e geografico e protezione delle infrastrutture critiche e dei servizi essenziali.

Cyber Risk Intelligence (CRI)

Fornito dal SecurityScorecard Threat Research, Intelligence, Knowledge, and Engagement (STRIKE), il servizio Cyber ​​Risk Intelligence sfrutta la potenza dell’analisi umana, curata da esperti, coniugata a fonti di intelligence approfondite, come ASI, per fornire chiarezza e consulenza personalizzata sui controlli di mitigazione delle aziende. Con CRI, le organizzazioni possono dotare i propri team di intelligence sulle minacce di relazioni già pronte per i consigli di amministrazione, per informare in modo proattivo i responsabili delle decisioni strategiche e assegnare le priorità ai controlli del rischio.

CRI include due offerte:

CRI Core evidenzia in modo proattivo l’esposizione al rischio dell’organizzazione rispetto alle minacce informatiche esterne che non vengono rilevate dai controlli di sicurezza interni, tra cui credenziali trafugate, domini fittizi, chat di hacker e segni di riconoscimento di minacce persistenti avanzate (APT, Advanced Persistent Threats).

Le indagini personalizzate di CRI consentono alle organizzazioni di collaborare con il team STRIKE di SecurityScorecard per rispondere alle proprie esigenze di intelligence in materia di minacce. Esempi di indagini personalizzate includono analisi di email dannose, dati trafugati e scoperta di codici, analisi del malware , indagini su intimidazioni cibernetiche, attività di hacker, monitoraggio delle botnet e altro ancora.

STRIKE è il team d’eccellenza degli esperti di SecurityScorecard in materia di sicurezza informatica, con una competenza complessiva di oltre 100 anni in indagini e ricerca sulla cybersicurezza. I professionisti del team STRIKE vantano background ed esperienze diversificate, maturate presso servizi di intelligence, unità operative speciali e team informativi per le minacce informatiche di Fortune 50.

“La combinazione di CRI e ASI fornisce un vantaggio essenziale per le organizzazioni che vogliono costantemente restare un passo avanti rispetto agli attori delle minacce”, ha commentato Ryan Sherstobitoff, vicepresidente senior del reparto di ricerca e intelligence sulle minacce presso SecurityScorecard. “Collaborando con il team STRIKE di SecurityScorecard, le organizzazioni potranno contare su un’estensione dei team di intelligence sulle minacce e ridurranno massicciamente il rischio informatico, con una miglior difesa delle proprie reti dalle minacce attive ed emergenti”.

ASI offre ai clienti l’accesso agli affidabili e solidi data lake di SecurityScorecard per indagare sulle minacce. CRI opera con ricerca e analisi senza confronti da parte del team STRIKE di SecurityScorecard per aiutare a soddisfare esigenze specifiche e informare le aziende delle minacce critiche che potrebbero avere un impatto negativo sulle operazioni e sulla reputazione del marchio.

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni ASI e CRI visitare il sito: https://securityscorecard.com/

Informazioni su SecurityScorecard

Finanziata da investitori di livello mondiale come Evolution Equity Partners, Silver Lake Waterman, Sequoia Capital, GV, Riverwood Capital e altri, SecurityScorecard è l’azienda leader mondiale del rating della cybersicurezza, con oltre 12 milioni di aziende valutate a ciclo continuo. Fondata nel 2013 da Aleksandr Yampolskiy e Sam Kassoumeh, esperti in materia di sicurezza e rischi, SecurityScorecard vanta una tecnologia di rating proprietaria utilizzata da oltre 30.000 organizzazioni per la gestione del rischio (aziendale e di terzi), le relazioni dei consigli di amministrazione, la due diligence, la sottoscrizione di assicurazioni IT e la supervisione normativa. SecurityScorecard è la prima società di rating della sicurezza informatica a fornire servizi di informatica forense e di risposta agli incidenti, con un approccio completo alla prevenzione e alla risposta per la sicurezza dedicato alla propria base di clienti e partner internazionali. SecurityScorecard continua a rendere il mondo un luogo più sicuro trasformando il modo in cui le aziende comprendono, migliorano e comunicano i rischi per la cybersicurezza ai propri consigli di amministrazione, dipendenti e fornitori. Ogni organizzazione ha il diritto universale al proprio rating fidato e trasparente Instant SecurityScorecard. Per ulteriori informazioni visitare il sito securityscorecard.com oppure connettersi con l’azienda su LinkedIn.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Derek Delano



SecurityScorecard



ddelano@securityscorecard.io

(646) 457-4513