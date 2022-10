SecureAuth rafforza il suo canale con Grupo TRC e SDG come nuovi collaboratori di canale per portare l’autenticazione continua senza password leader sul mercato

La partnership espande notevolmente la portata mondiale di vendite e consegne di SecureAuth

IRVINE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–SecureAuth, un leader nella gestione di autenticazione e accesso di prossima generazione, annuncia le nuove collaborazioni con Grupo TRC e SDG. Il SecureAuth Partner Program offre ai collaboratori una soluzione di autenticazione diversificata e innovativa di prossima generazione con Arculix per risolvere insieme i problemi di sicurezza dell’identità, i permessi ai collaboratori e una collaborazione reale delle organizzazioni. Come azienda che dà priorità ai canali, SecureAuth sta investendo aggressivamente in programmi di abilitazione dei canali per accelerare la crescita e portare la sua visione per l’autenticazione a una gamma più ampia di clienti.

