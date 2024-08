Sectigo annuncia importanti benefici finanziari nello studio TEI di Forrester

SCOTTSDALE, Arizona–(BUSINESS WIRE)–Sectigo, leader globale nell’ambito dei certificati digitali e della gestione automatizzata del ciclo di vita dei certificati (CLM), è lieto di annunciare i risultati di uno studio Consulting Total Economic Impact™ (TEI) di Forrester, che rivela importanti vantaggi finanziari per le organizzazioni che hanno adottato la soluzione Sectigo Certificate Manager (SCM).





Lo studio TEI ha analizzato meticolosamente l’impatto finanziario di SCM sulle organizzazioni e ha determinato un impressionante ritorno sull’investimento (ROI) del 243%, con un valore attuale netto (NPV) di 3,39 milioni di dollari in tre anni, con un periodo di ammortamento inferiore a sei mesi. Queste cifre sottolineano la solida capacità del sistema SCM di generare risparmi sui costi e di migliorare l’efficienza operativa per le aziende di qualsiasi dimensione.

Lo studio ha rivelato che le organizzazioni che utilizzano la soluzione SCM hanno registrato notevoli riduzioni dei costi in diverse aree. I costi delle soluzioni legacy sono stati ridotti di 119.000 dollari in tre anni, i costi di manodopera per la fornitura sono diminuiti di 1,3 milioni di dollari e quelli per il rinnovo di 965.000 dollari. Inoltre, nello stesso periodo, la riduzione dei costi legati a disservizi è stata di 2,4 milioni di dollari.

Lo studio, che ha incluso interviste a cinque clienti Sectigo, ha illustrato come prima dell’implementazione di SCM, le organizzazioni dovessero affrontare sfide importanti, come processi di gestione dei certificati manuali e frammentati, frequenti interruzioni del servizio e costi operativi elevati. I flussi di lavoro automatizzati e il controllo centralizzato di SCM hanno mitigato in modo sostanziale questi problemi, con una conseguente riduzione delle interruzioni legate ai certificati, una maggiore conformità alle politiche di sicurezza e un miglioramento generale dell’efficienza operativa.

“L’implementazione delle soluzioni di gestione dei certificati di Sectigo non solo ottimizza i processi dei nostri clienti, ma riduce anche in modo significativo i loro costi operativi complessivi. Questo studio di Forrester conferma che SCM è una soluzione completa e scalabile per la gestione del ciclo di vita dei certificati, che risponde all’esigenza fondamentale di automazione in un panorama digitale sempre più complesso”, ha dichiarato Trey McCall, vicepresidente senior, Global Enterprise Sales & Marketing di Sectigo. “Poiché i rinnovi dei certificati digitali stanno diventando sempre più frequenti e la richiesta di soluzioni CLM efficaci aumenta, Sectigo rimane in prima linea, garantendo alle organizzazioni la possibilità di gestire i propri asset crittografici con facilità ed efficienza.”

“La nostra organizzazione non era automatizzata nella gestione dei certificati, il che portava a inefficienze e a un maggiore potenziale di errori”, spiega Principle, Global Cybersecurity Services, Financial Services / Insurance.

