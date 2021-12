Scontrino elettronico emesso direttamente da Woocommerce: oggi è possibile

Lo scontrino elettronico emesso dalla piattaforma Woocommerce, sembra un’utopia, ma invece non lo è più. Gestisco Italia, da anni al fianco delle aziende ha lanciato un plugin WordPress che ha reso possibile, quello che fino a qualche mese fa era solo auspicabile. Quello che è certo è che lo scontrino elettronico non è più lo spauracchio che molti credevano.

Detto tra noi, in fondo siamo tutti estremamente abitudinari e tutto ciò che entra nella nostra vita e indica un cambiamento non è di certo visto di buon occhio, anche se il cambiamento resta sempre un bene.

In fondo lo stesso destino era toccato alla fattura elettronica nel 2019 vista come un’arma nelle mani di uno stato che non voleva far altro che controllare la popolazione. In realtà tutto il sistema della fatturazione elettronica rientra nella più ampia digitalizzazione del lavoro. Ciò che serve alle aziende è solo qualcuno che li affianchi in maniera efficace. Per saperne di più clicca pure qui: fatturapro.click, ma non prima di aver terminato questa lettura.

Lo scontrino elettronico e la nuova contabilità

Lo scontrino elettronico è entrato nella vita delle aziende italiane solo dal 2021, ma era già previsto nella manovra che ha dato vita alla fattura elettronica nel 2019.

Mentre la fattura elettronica era obbligatoria per tutti i possessori di partita IVA, fatta eccezione per gli esonerati, lo scontrino elettronico tange tutte le attività di vendita al dettaglio.

Inizialmente la manovre prevedeva che fosse obbligatorio unicamente per coloro che superano i 400 mila euro di fatturato all’anno, ma con il passare del tempo l’obbligo è stato esteso a tutte le attività.

Come detto in apertura lo scontrino elettronico effettivamente è uno strumento per la prevenzione dell’evasione fiscale. I commercianti vi si sono opposti per via dell’obbligo iniziale di acquistare un nuovo registratore di cassa. Obbligo che in effetti, grazie ad aziende come Gestisco Italia non è più la spada di Damocle sulla testa di tutti i negozi di vendita al dettaglio.

Lo scontrino elettronico è dunque una nuova modalità di gestire la contabilità, un sistema completamente nuovo che porta non pochi vantaggi alle aziende, ma bisogna saperli cogliere.

L’ecommerce e Woocommerce

A oggi non sono poche le attività che hanno deciso di ampliare il loro mercato spostando parte delle loro vendite e in alcuni casi la totalità, sul web. Fino a non molti anni fa i negozi e in generale possibilità di acquistare online, non erano visti di buon occhio.

Ma come dicevamo prima? Ogni cambiamento porta un po’ di subbuglio, altrimenti non sarebbe un cambiamento. I commercianti e soprattutto i piccoli negozi locali erano convinti che la possibilità di acquistare online togliesse loro della clientela, attratta da un prezzo di molto minore (che poi non era esattamente così).

Di contro non erano pochi coloro che preferivano affidarsi e lo preferiscono tutt’ora, affidarsi al commerciante di fiducia, per non incorrere in truffe del web.

Ad oggi le truffe online continuano ad essere presenti ma la fiducia negli e-shop è cresciuta. I commercianti hanno compreso come fosse un modo per ampliare il mercato, i consumatori hanno la possibilità di strappare il prezzo migliore.

Ecco che in tale prospettiva si è iniziato a parlare di Woocommerce, una delle maggiori piattaforme in grado di unire le funzionalità dell’e-commerce con quelle di WordPress, ovvio che non è finita qui.

Gestisco Italia: quando il lavoro diviene semplice

Come detto in precedenza per riuscire a ricavare tutti i vantaggi da ogni singolo cambiamento, si potrebbe avere bisogno di un braccio destro, che sia in grado di rendere tutto semplice. Questo è il compito, anzi la missione che Gestisco Italia ha deciso di assumere.

Gestisco Italia ha deciso di rendere l’evoluzione aziendale estremamente semplice. Un’azienda al servizio delle aziende, una rivoluzione? La potremmo definire così.

In tale prospettiva ha dato vita al nuovissimo plugin che permette l’emissione dello scontrino in maniera semplice attraverso la propria piattaforma di Woocommerce. Pochissimi click per riuscire a raggiungere il proprio risultato.

Gestisco Italia affianca le aziende in tutto quello che è il processo di digitalizzazione, le affianca nella creazione del loro e-commerce e poi nell’intera gestione del sistema di fatturazione elettronico, offrendo una piattaforma specifica per l’emissione e l’archiviazione dei documenti fiscali.