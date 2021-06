Schlumberger New Energy e Panasonic Energy of North America annunciano una collaborazione strategica incentrata sul processo di produzione di litio per batterie

La collaborazione è finalizzata alla convalida e all’ottimizzazione dell’efficiente processo di produzione di litio annunciato di recente da Schlumberger New Energy per promuovere la rapida crescita del settore dei veicoli elettrici (VE)

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Schlumberger New Energy e Panasonic Energy of North America, una divisione di Panasonic Corporation of North America, hanno annunciato quest’oggi di aver stretto una collaborazione per la convalida e l’ottimizzazione del processo innovativo e sostenibile di estrazione e produzione di litio che verrà usato da Schlumberger New Energy presso il suo stabilimento pilota Neolith Energy nel Nevada.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Media

Giles Powell – Direttore, Comunicazioni aziendali, Schlumberger Limited



Tel.: +1 (713) 375-3494



communication@slb.com

Dannea DeLisser



Tel.: +1 (201) 407-1216



dannea.delisser@us.panasonic.com

Investitori

Ndubuisi Maduemezia – Vicepresidente, Relazioni con gli investitori, Schlumberger Limited



Joy V. Domingo – Direttore, Relazioni con gli investitori, Schlumberger Limited



Tel.: +1 (713) 375-3535



investor-relations@slb.com