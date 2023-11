SAP TechEd 2023: a Bangalore SAP svela le innovazioni nello sviluppo di applicazioni di AI generativa e nelle funzionalità di database vettoriali

Per la prima volta l’evento annuale di SAP dedicato agli sviluppatori si svolge a Bangalore, India, dove ci troviamo. E non per caso. La terza città per numero di abitanti dell’India è sede di un SAP Lab, il più grande centro di ricerca e sviluppo di SAP al di fuori della Germania e l’unico a rappresentare l’intera gamma di prodotti SAP. I SAP Labs India – che festeggiano quest’anno il 25° anniversario – si concentrano sulla ricerca e sviluppo dei principali casi d’uso dell’intelligenza artificiale e sui driver dell’intera gamma di soluzioni, da S/4 HANA a HXM e alla più recente suite di soluzioni per la sostenibilità. Un quarto dei brevetti depositati da SAP proviene dall’India. Sono iniziati i lavori per il nuovo campus di Labs India a Bangalore, che ospiterà fino a 15.000 dipendenti e creerà nuovi posti di lavoro altamente qualificati, il cui completamento è previsto per il 2025. In un momento di carenza, in Europa e negli USA, di talenti in ambito IT, una nazione giovane, in crescita e nella quale ogni anno si laureano circa 1 milione di ingegneri informatici, diventa sempre più protagonista dell’avanzamento tecnologico, in contrasto con una povertà ancora diffusa, un’urbanizzazione accelerata ma apparentemente priva di piani regolatori e un traffico stradale inimmaginabile. Ma sui risciò motorizzati verdi e gialli, guidati magari a piedi scalzi, è ben esposto l’adesivo di Amazon Pay o di altri sistemi di pagamento digitale…

“Il panorama tecnologico e aziendale dinamico di oggi significa che ogni sviluppatore deve essere uno sviluppatore di intelligenza artificiale”, ha dichiarato Juergen Mueller, Chief Technology Officer e membro del Comitato esecutivo di SAP SE. “Le innovazioni che stiamo lanciando a SAP TechEd, dagli strumenti di pro-code basati sull’intelligenza artificiale a uno one-stop shop per creare estensioni e applicazioni di intelligenza artificiale generativa su SAP Business Technology Platform supportano gli sviluppatori al centro della rivoluzione dell’IA e forniscono loro le risorse di cui hanno bisogno per trasformare il modo in cui le aziende operano”.

Poiché le organizzazioni mirano a ricavare valore aziendale dall’IA generativa, è essenziale una collaborazione efficace tra sviluppatori professionisti e i citizen developer.

Lo spiega Juergen Mueller: ”Il contesto è un clean core. Tutti i clienti vogliono un sistema ERP privo di modifiche e vogliono costruire estensioni rispettando questo vincolo; per questo hanno bisogno della piattaforma di estensione Business Technology Platform, in modo da poter usufruire di tutte le grandi innovazioni che i nostri team di prodotto stanno costruendo e poter aggiungere le loro estensioni specifiche. L’anno scorso abbiamo lanciato SAP Build per i nostri sviluppatori low code che aiuta gli utenti e gli sviluppatori aziendali a creare applicazioni, automatizzare i processi e progettare siti aziendali. Adesso SAP Build Code si concentra sugli sviluppatori professionisti e fornisce loro strumenti basati sull’AI per aumentare il loro impatto e la loro produttività.”

Progettate in modo univoco per le applicazioni SAP e l’ecosistema SAP, le soluzioni SAP Build Code offrono strumenti di produttività basati sull’intelligenza artificiale per gli sviluppatori e sono ottimizzate per lo sviluppo Java e JavaScript. SAP Build Code sfrutta anche la potenza di SAP Joule, il copilota di intelligenza artificiale generativa di SAP che ha accesso ai dati e al contesto di business dell’azienda.

Con SAP Build Code, i developer possono:

Sviluppare rapidamente: gli sviluppatori che creano nuove applicazioni o estensioni per le soluzioni SAP possono ora sfruttare l’assistente di intelligenza artificiale generativa Joule di SAP per generare codice, creare modelli di dati e testare i dati per le applicazioni. Anche lo sviluppo di script di test unit e il test di applicazioni per vari scenari è più semplice con le nuove funzionalità di intelligenza artificiale generativa di SAP Build Code.

SAP Build Code unifica anche servizi di progettazione e runtime precedentemente disparati in modo che gli sviluppatori possano creare più velocemente interfacce utente e applicazioni mobili e full-stack utilizzando Java e Node.js. Gli sviluppatori possono lavorare in un ambiente integrato in cloud basato su Visual Studio, che semplifica lo sviluppo fornendo indicazioni contestuali e consigli sulle procedure consigliate per estendere e creare applicazioni SAP. Visual Studio Code può essere usato anche per accedere direttamente al back-end runtime e alle funzionalità di governance delle soluzioni SAP Build Code.

Integrare senza soluzione di continuità: SAP Build Code consente la connettività a dati e sistemi software SAP e di terze parti. La gestione semplificata delle API permette agli sviluppatori di creare app e processi con facile accesso ai dati aziendali SAP e di terze parti senza perdere il contesto aziendale. Gli sviluppatori possono esplorare e utilizzare integrazioni, API, servizi aziendali e modelli preconfezionati disponibili su SAP Business Accelerator Hub.

Collaborare in modo efficace: le soluzioni SAP Build Code consentono una migliore collaborazione tra sviluppatori professionisti, citizen developer e reparti IT attraverso una profonda interoperabilità tra le soluzioni SAP Build low-code e ABAP Cloud. Il software unificato per la gestione del ciclo di vita delle applicazioni con funzionalità di governance integrate consente ai team aziendali e IT di offrire nuove innovazioni su una piattaforma sicura.

Un modello di pricing semplificato per SAP Build Code fornirà agli sviluppatori strumenti e funzionalità chiave in un’unica offerta pacchettizzata. SAP Build Code sarà inizialmente disponibile per clienti e partner selezionati, mentre la general availability è prevista per il primo trimestre del 2024.

Nell’ambito dell’AI generativa non è nuova la produzione di codice in un linguaggio a piacere a partire da un prompt che descrive le funzionalità dell’applicazione desiderata. Joule va ben oltre: è in grado di produrre il data model, il codice che implementa i servizi di accesso ai dati, l’eventuale interfaccia utente, il tutto nel corretto contesto applicativo.

SAP HANA Cloud, le nuove funzionalità di vector database

I dati di qualità sono alla base di una buona AI e SAP HANA Cloud continua a essere all’avanguardia nell’innovazione nello spazio dei dati aggiungendo nuove funzionalità di vector database alle sue offerte multimodello. I vector database gestiscono dati non strutturati, come testo, immagini o audio, per fornire memoria a lungo termine e un contesto migliore ai modelli di intelligenza artificiale. In questo modo è facile trovare e recuperare rapidamente oggetti simili. Ad esempio, gli utenti possono cercare i fornitori in base alla lingua nei loro contratti per esaminare la cronologia dei pagamenti e tracciare i singoli ordini.

“Il motore vettoriale è molto importante nel contesto dei Large Language Model, perché tutti gli LLM sono stati addestrati con grandissime quantità di dati, ma il loro aggiornamento si ferma a una data passata. Non hanno i fatti più recenti. Non hanno i dati più aggiornati. Non sanno nulla dei dati specifici delle aziende. È qui che i database vettoriali possono fornire un contesto più ampio, ad esempio sui dati finanziari, della supply chain, della qualità dei dati, della logistica, delle risorse umane, degli acquisti e dell’esperienza del cliente. Con questo annuncio ci avviciniamo al Santo Graal dell’AI generativa, dove è possibile combinare la forza degli LLM con i dati reali delle aziende. Ecco perché siamo entusiasti di annunciare l’estensione del cloud SAP HANA con Vector Engine. E cosa succederà? Quale sarà l’impatto? Aumenterà in modo significativo la produttività degli sviluppatori e porterà a risultati migliori di IA generativa riducendo le allucinazioni. Stiamo aiutando gli sviluppatori a combinare tutti questi ricchi dati strutturati e i sistemi SAP con i dati non strutturati e con le capacità di modelli linguistici di grandi dimensioni, e questa è una proposta di valore davvero unica da parte di SAP, in quanto i clienti possono riunire tutti questi set di dati diversi”, ha chiarito Juergen Mueller.

AI Foundation, servizi AI pronti all’uso e LLM per creare applicazioni su SAP BTP

“Abbiamo potenziato SAP BTP con nuove funzionalità di AI generativa nella nostra nuova AI Foundation”, annuncia orgoglioso Mueller. “La AI Foundation è il nostro «one stop shop» per gli sviluppatori che vogliono creare estensioni e applicazioni, basate sull’IA e sull’IA generativa, su SAP BTP. La AI Foundation include tutto ciò di cui gli sviluppatori hanno bisogno per iniziare a creare applicazioni di IA business ready su BTP. E questo è fantastico, sapete? E perché lo sappiamo? Perché lo usiamo noi stessi. Abbiamo accumulato un anno di esperienza nell’AI generativa e l’abbiamo messa in AI Foundation, che abbiamo condiviso anche con i nostri clienti e i nostri partner. Include servizi di IA pronti all’uso, come modelli pretrained e anche re-trainable, per esempio per le raccomandazioni sull’elaborazione dei documenti e la traduzione automatica. Include anche l’accesso a Large Language Model. Le aziende possono utilizzare la BTP per accedere a questi modelli in un contesto SAP, che dà accesso ai dati aziendali, compreso il motore vettoriale cloud SAP HANA e include anche la gestione del ciclo di vita basata sui nostri componenti esistenti, AI core e AI Launchpad, perché portare in produzione le applicazioni di IA generativa non è facile, e noi aiutiamo le aziende a farlo”.

Il rapido ritmo dell’innovazione tecnologica ha fatto aumentare la domanda globale di sviluppatori qualificati e SAP sta aumentando le sue opportunità di apprendimento in parallelo. Nell’ambito dell’impegno a migliorare le competenze di due milioni di professionisti entro il 2025 e a integrare i contenuti di apprendimento gratuiti sull’IA già disponibili, SAP ha lanciato oggi una nuova certificazione basata sui ruoli e risorse di apprendimento gratuite per gli sviluppatori back-end che utilizzano il modello di sviluppo ABAP Cloud. Le due nuove risorse di apprendimento relative agli strumenti di sviluppo ABAP su SAP BTP e SAP S/4HANA sono disponibili sul sito SAP Learning. Sono progettate per una business transformation agile e cloud compliant, fornendo agli sviluppatori le competenze per creare estensioni pronte per il cloud allineate con la strategia clean core di SAP.

SAP ha inoltre aderito al programma di affiliazione aziendale Stanford HAI (Institute for Human-Centered AI). I ricercatori e gli ingegneri di SAP lavoreranno con la comunità accademica di Stanford, compresi i docenti e gli studenti di ricerca, sull’intersezione tra l’intelligenza artificiale generativa e il business.