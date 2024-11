Sangfor Technologies: ampliare le opportunità nel mondo dell’it con una visione integrata tra cybersecurity e infrastruttura cloud

Negli ultimi anni Sangfor Technologies ha fatto progressi significativi nel mercato italiano, consolidandosi come partner tecnologico sia nel campo della sicurezza informatica sia delle infrastrutture IT. Presente in Italia dal 2018, Sangfor offre un portafoglio completo di soluzioni, tra cui infrastruttura iperconvergente (HCI), firewall di nuova generazione, protezione dagli attacchi ransomware e tecnologie avanzate di rilevamento e risposta alle minacce (NDR). Questa varietà di soluzioni riflette un approccio che privilegia l’innovazione e pone il cliente al centro, rispondendo alle sfide dell’era digitale con un’offerta altamente specializzata.

Sangfor Access Secure: sicurezza e conformità nell’epoca del cloud

Con il crescente ricorso al lavoro da remoto e l’espansione delle soluzioni cloud, la sicurezza diventa una priorità assoluta. Nel 2024 Sangfor ha introdotto Sangfor Access Secure, una soluzione SASE progettata per garantire una protezione perimetrale sicura e un approccio Zero Trust. Questo strumento assicura che i dati aziendali siano protetti in modo conforme alle normative locali e internazionali, rispondendo efficacemente alla sfida di definire policy precise in un contesto sempre più distribuito.

All’interno di questo scenario Sangfor ha ampliato la propria rete con l’apertura di nuovi punti di presenza (PoP) in Italia e Turchia. Questo sviluppo non solo consolida la rete globale dell’azienda nel segmento SASE (Secure Access Service Edge), ma dimostra anche un impegno verso l’area EMEA, con l’Italia come fulcro strategico per l’espansione europea. Le aperture testimoniano la solidità di Sangfor e la volontà di continuare a investire in ricerca e sviluppo.

Alternative a VMware: Sangfor HCI come opzione strategica

L’acquisizione di VMware da parte di Broadcom ha innescato una serie di sfide e incertezze per i clienti esistenti, aprendo però nuove opportunità di migrazione verso soluzioni alternative. Sangfor HCI emerge come un’opzione interessante per chi cerca un sistema di virtualizzazione flessibile e con minori vincoli di lock-in rispetto ad altri vendor. Il sistema di Sangfor consente alle aziende di mantenere il valore degli investimenti esistenti, sostituendo solo la licenza e continuando a sfruttare le infrastrutture già acquistate.

NIS2 e cybersecurity proattiva

Sangfor ha risposto prontamente a NIS2, la direttiva che introduce nuovi obblighi in materia di sicurezza informatica per le aziende in Europa. La piattaforma di Sangfor copre diverse aree della sicurezza, dai firewall alla protezione degli endpoint e della rete, offrendo un approccio modulare che consente di adattare l’investimento alle esigenze aziendali.

Guardando al futuro: IA e XDR

Sangfor continua a investire nell’intelligenza artificiale, integrandola sempre di più nelle sue soluzioni avanzate, come all’interno della nuova tecnologia XDR. Security GPT, è una soluzione che utilizzerà l’IA per assistere gli analisti durante le fasi di identificazione e risposta agli attacchi, potenziando le capacità di rilevamento delle minacce e supportando l’utente finale. La scelta di rendere queste tecnologie accessibili direttamente ai service provider e ai clienti finali distingue Sangfor dai competitor, rafforzando il suo impegno verso un’innovazione centrata sul cliente.

Sangfor Technologies si presenta quindi come un partner che guarda al futuro della tecnologia con una visione chiara e un’offerta versatile, adattabile alle necessità di un mercato in rapida evoluzione.