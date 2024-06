Sangfor Technologies: un leader inarrestabile nel settore della virtualizzazione e del cloud computing

Nel dinamico mercato della virtualizzazione e del cloud computing la scelta del giusto partner tecnologico è oggi più che mai importante. Sangfor Technologies Italia si distingue come fornitore di soluzioni di alta qualità, capaci di soddisfare ogni esigenza e colmare le lacune delle soluzioni concorrenti.

Da Sangfor Technologies un ecosistema integrato per le aziende italiane

Fondata nel 2000, con un headquarter a Shenzhen in Cina, Sangfor Technologies è presente in Italia dal 2018, dove ha guadagnato velocemente terreno, posizionandosi tra i principali fornitori di cloud computing, cybersecurity e ottimizzazione dell’infrastruttura offrendo una gamma completa di servizi:

Sangfor HCI (Hyper-Converged Infrastructure) : integra gestione, computing, storage e networking in una soluzione per data center semplificata, scalabile ed economica.

: integra gestione, computing, storage e networking in una soluzione per semplificata, scalabile ed economica. Sangfor IaaS (Infrastructure as a Service): questi servizi di infrastruttura cloud forniscono gli strumenti per implementare un ambiente cloud scalabile e gestibile.

questi servizi di infrastruttura cloud forniscono gli strumenti per implementare un ambiente cloud scalabile e gestibile. Sangfor VDI (Virtual Desktop Infrastructure) : la soluzione che offre esperienze di desktop virtuale sicure e gestibili, facile da usare ed efficiente in termini di risorse.

: la soluzione che offre esperienze di desktop virtuale sicure e gestibili, facile da usare ed efficiente in termini di risorse. Sangfor Cloud: una suite completa di strumenti per la gestione e l’orchestrazione del cloud, progettata per fornire una transizione senza soluzione di continuità verso l’infrastruttura cloud, con un solido supporto per gli ambienti multi-cloud e le implementazioni ibride.

I vantaggi strategici per chi sceglie Sangfor Technologies

Prezzi competitivi e flessibili

Prevedibilità finanziaria

Assistenza su misura dedicata ai clienti italiani

Presenza capillare con oltre 60 filiali locali

Innovazione continua

Soluzioni personalizzate e scalabili

Un ecosistema di partnership e integrazioni in costante sviluppo

Priorità alla sicurezza

Programmi di formazione dedicati

Un partner affidabile in un mercato in evoluzione

Nel contesto di un mercato della virtualizzazione e del cloud computing in costante evoluzione, Sangfor Technologies si è affermata come punto di riferimento per le organizzazioni in cerca di soluzioni scalabili, user-friendly e supportate a livello regionale.

Per scegliere adeguatamente il partner tecnologico, le organizzazioni devono effettuare un’analisi approfondita delle loro esigenze specifiche, considerando fattori come il costo totale di proprietà, la compatibilità e la scalabilità futura. L’impegno costante nell’innovazione, la sicurezza e i servizi personalizzati fanno di Sangfor un partner di fiducia per le imprese e un leader nel panorama delle infrastrutture IT per gli anni a venire.