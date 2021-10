Sangfor lancia Managed Cloud Services per la personalizzazione delle infrastrutture digitali

HONG KONG–(BUSINESS WIRE)–I servizi cloud gestiti hanno dimostrato di poter fornire le migliori infrastrutture e piattaforme digitali consentendo agli amministratori IT di concentrarsi sulle attività che generano ricavi. Sangfor è orgogliosa di annunciare il lancio dei tanto attesi Managed Cloud Services di Sangfor al prossimo evento Sangfor EPIC 2021 mettendo così a disposizione di ogni azienda servizi cloud protetti e gestiti in modo professionale.

I Managed Cloud Services (MCS) di Sangfor rappresentano una maggiore personalizzazione sia per aziende attive sia livello locale che globale. I MCS uniscono la comodità e la flessibilità di un cloud pubblico alla sicurezza, al controllo e ai servizi di un cloud privato.

Sangfor MCS offre soluzioni di Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) e Security-as-a-Service (SECaaS). I clienti possono scegliere tra una soluzione dedicata di hosting, archiviazione e networking del cloud oppure servizi per cloud privato, dati e recovery, o addirittura tutto insieme.

Sangfor collabora strettamente con partner locali nelle aree APAC, EMEA e nel continente americano per fornire servizi end-to-end gestiti 24/7 semplificando e tutelando così il processo di trasformazione digitale del cliente.

I MCS di Sangfor sono disponibili in oltre 100 sedi di data center dislocate in tutto il mondo e contengono funzionalità di sicurezza integrate altamente efficienti. Le aziende apprezzano particolarmente l’enfasi posta sugli standard di conformità locali e persino internazionali. Sangfor lavora inoltre a stretto contatto con i partner attraverso un pratico portale dedicato per garantire i migliori servizi professionali.

Per MCS Sangfor ha sviluppato soluzioni uniche, tra cui:

Computing e archiviazione elastici

Soluzioni di Compute-as-a-Service dedicate

Cloud privato e Container -as-a-Service

Gestione di applicazioni e dati critici

Disaster recovery e Backup-as-a-Service

Servizi di hosting per infrastrutture on-premises basate su HCI

Servizi di sicurezza gestiti (MDR)

Il TCO dei MCS di Sangfor è inferiore del 30% rispetto al cloud pubblico e rappresenta la soluzione ideale per consentire una strategia di cloud ibrida con una maggiore sicurezza e flessibilità. Le funzionalità di sicurezza cloud native sono concepite per ridurre gli investimenti totali nel personale e nelle soluzioni di network security, raggiungendo gli obiettivi di sicurezza di MTTR in 5 minuti e risparmiando almeno il 35% del TCO per la sicurezza.

I partner dei MCS di Sangfor hanno sede in Cina, Indonesia, Filippine, Thailandia, Italia e altre regioni del mondo, con oltre 1.000 data center a livello aziendale per i clienti.

I Managed Cloud Services di Sangfor sono una soluzione veramente affidabile e sicura. Partecipate a Sangfor EPIC 2021 per scoprire di più sui Managed Cloud Services e sull’ampia gamma di soluzioni di sicurezza per cloud e rete di Sangfor. Un ringraziamento speciale va ai nostri sponsor INTEL e SUNDRAY per aver reso possibile il Sangfor EPIC 2021.

