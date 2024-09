Sangfor Access Secure: la difesa definitiva contro le minacce informatiche

L’azienda ha bisogno di protezione affidabile, sicura ed efficiente. Sangfor Access Secure fornisce una soluzione SASE (Secure Access Service Edge) che unisce le funzionalità avanzate di SD-WAN ai migliori servizi di sicurezza di rete, permettendo alle organizzazioni di operare in velocità e senza rischi.

SASE è una convergenza tra funzionalità di rete e sicurezza, inoltre rivoluziona il modo in cui le aziende proteggono e connettono utenti, applicazioni e infrastrutture distribuite. È la soluzione ideale per garantire la salvaguardia dei dispositivi connessi a Internet ovunque si trovino, insieme alle informazioni che custodiscono.

Un SASE ha alcuni componenti chiave che operano in sinergia:

Firewall-as-a-Service (FWaaS): ospitato nel cloud , ispeziona il traffico di rete in entrata e in uscita per rilevare e bloccare le minacce.

, ispeziona il traffico di rete in entrata e in uscita per rilevare e bloccare le minacce. Secure Web Gateway (SWG): filtra il traffico web, applica i criteri di sicurezza e protegge dalle minacce basate sul web, come malware e attacchi di phishing .

e attacchi di . Cloud Access Security Broker (CASB): monitora e controlla l’accesso degli utenti alle applicazioni cloud, garantendo la conformità ai criteri di sicurezza.

Zero-Trust Network Access (ZTNA): verifica l’identità, il dispositivo e la posizione degli utenti prima di permettere l’accesso alle applicazioni, implementando un approccio zero trust.

SD-WAN (software-defined wide area network): ottimizza e protegge la connettività tra filiali, data center e risorse cloud.

Le imprese hanno bisogno di una soluzione SASE per connettere e proteggere il lavoro remoto/ibrido, integrare la rete e la sicurezza in un’unica piattaforma in cloud, abilitare servizi scalabili e flessibili, migliorare visibilità e controllo ottimizzando così i costi.

Sangfor Access Secure: la soluzione sase efficace e flessibile per le aziende

Sangfor Access Secure combina perfettamente SD-WAN, sicurezza e funzionalità ZTNA per fornire un accesso zero trust sicuro e semplificato per utenti, applicazioni e dispositivi.

Sangfor ha due Point of Presence in Italia attraverso i quali avvicina i servizi agli utenti finali e offre un’esperienza di rete 100% sicura; un sito locale per l’elaborazione dei dati garantisce inoltre la conformità alle leggi europee sulla protezione dei dati.

Value proposition

Architettura iperscalabile nativa cloud

Visibilità della rete e degli utenti

Prevenzione delle minacce in tempo reale guidata dall’IA

Gestione centrale semplificata

Vantaggi

Suite di sicurezza completa con agent “tutto-in-uno”

Esperienza utente migliorata con il Sangfor Digital Experience Monitoring

Riduzione del costo totale di proprietà fino all’80% con risparmi sui costi di hardware, licenze e manutenzione