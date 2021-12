Samotics completa un round di finanziamento di serie A per guidare la lotta contro gli sprechi energetici industriali

LEIDEN, Paesi Bassi–(BUSINESS WIRE)–Samotics, un importante fornitore di informazioni utilizzabili in tempo reale per eliminare gli sprechi energetici industriali e i tempi di fermo imprevisti, ha completato un round di finanziamento di serie A da 14,5 milioni di euro. Il round è stato condotto da 83North, azienda di venture capital globale con comprovata esperienza nella creazione di leader di categoria in vari settori, comprese le tecnologie di Internet of Things (IoT) e Intelligenza Artificiale (IA).

La piattaforma Software-as-a-Service (SaaS) di Samotics utilizza l’IA per analizzare gli attuali segnali di corrente e voltaggio di sistemi a motore elettrico – noti come analisi della firma elettrica (ESA, electrical signature analysis) – per prevenire il fallimento degli asset, ottimizzare le prestazioni e migliorare l’efficienza energetica.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

