Salute Mission Critical nomina Erich Sanchack a CEO

Jason Okroy nominato Direttore del servizio clienti e strategie

CLINTON TOWNSHIP, Mich.–(BUSINESS WIRE)–Salute Mission Critical, il più grande fornitore di servizi per centri dati con ciclo di vita completo, annuncia la nomina di Erich Sanchack a Chief Executive Officer. Sanchack sostituisce Jason Okroy, il cofondatore di Salute, che assumerà il ruolo di Chief Customer and Strategy Officer.

Sanchack ha 30 anni di esperienza in tecnologia e data center ed entra in Salute da Digital Realty Trust, dove ha ricoperto il ruolo di Chief Operating Officer, responsabile delle operazioni globali dei data center, della progettazione e costruzione, delle implementazioni dei servizi di colocation e interconnessione, delle operazioni con i clienti, delle operazioni delle catene di fornitura, della sicurezza informatica e degli affari governativi e legislativi. Prima di entrare in Digital Realty Trust, Sanchack ha avuto vari incarichi dirigenziali presso CenturyLink e Lockheed Martin.

“ Erich è il leader giusto per guidare la nostra azienda verso il futuro”, ha dichiarato Lee Kirby, Presidente e Cofondatore di Salute Mission Critical. “ La leadership di Jason nell’ultimo decennio è stata fonte di ispirazione, e non abbiamo avuto fretta nel cercare la persona giusta da mettere alla guida di Salute, mentre affrontiamo il futuro. Inoltre, l’esperienza, le competenze le conoscenze di Erich per ingrandire le organizzazioni sono riconosciute a livello globale. Come ex-ufficiale dei Marines statunitensi, Erich è un esempio straordinario del valore che la comunità militare apporta nel nostro settore. Il nostro successo commerciale ci consente di servire in particolare la comunità del personale militare e le comunità non sufficientemente servite in modi ancora più impattanti”.

“ Sono davvero entusiasta di entrare nel team di Salute Mission Critical”, ha dichiarato Sanchack. “ Il continuo successo di Salute è dovuto in gran parte alle sue soluzioni globali incentrate sul cliente e allo spettro completo di servizi di alta qualità. L’eccezionale decennio di crescita annuale è la testimonianza della forza del team Salute e della sua capacità di realizzare risultati. È un onore per me entrare a far parte del futuro di Salute. Salute Mission Critical è ben posizionata per continuare a guidare la fornitura dei loro servizi di infrastruttura. Inoltre, sono entusiasta del fatto che Jason passerà all’incarico di Chief Customer and Strategy Officer, dedicato ad assistere le relazioni con i clienti e ad assicurare le esperienze clienti migliori della categoria”, ha continuato Erich Sanchack. “ Guardo con l’aspettativa alla collaborazione di squadra per ottenere un valore ancora maggiore per tutti gli interessati. La vicinanza ai clienti è una lezione essenziale appresa dal settore che riteniamo sarà parte integrante di ciò che ci contraddistingue sempre”.

Sanchack ha conseguito una laurea in ingegneria elettrica presso la Pennsylvania State University. Inoltre, ha ricevuto premi e riconoscimenti in diversi programmi per la sua leadership nella sostenibilità, nell’impegno nella comunità e nella rappresentanza dei veterani.

Informazioni su Salute Mission Critical

Salute Mission Critical è il più grande fornitore di servizi per centri dati con ciclo di vita completo, che offre servizi di gestione delle strutture critiche ai leader dei settori hyperscale, colocation e edge. Clienti di tutto il mondo si affidano a Salute per operare in maniera sostenibile data center con precisione militare.

