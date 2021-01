Saldi al Microsoft Store, sconti fino al 17 gennaio

Microsoft Store ha reso noto di aver dato il via ai saldi invernali che, fino a domenica 17 gennaio, permetteranno di acquistare la tecnologia Microsoft con sconti fino al 27%.

Il 2-in-1 ultraleggero e Surface Pro 7 è ora in vendita a partire da 749€, con sconti fino al 22%. Grazie al processore Intel Core, alla lunga durata della batteria e alla webcam HD, Surface Pro 7 è un device ideale per lavorare e studiare in ufficio, da casa e in smart working. Il dispositivo è inoltre acquistabile all’interno dei pacchetti risparmio che, per i modelli con Intel Core i5 da 128GB e 256GB, includono l’esclusiva Type Cover con tastiera.

Per i professionisti che cercano il meglio della portabilità e della connettività c’è invece Surface Pro X, disponibile a partire da soli 899€, con sconti fino al 27%. Potenziato dagli esclusivi chipset Microsoft SQ 1 e Microsoft SQ 2 con tecnologia Qualcomm e dotato di connettività LTE, Pro X è il portatile Surface più sottile di sempre, con un immersivo touchscreen da 13 pollici.

Chi invece cerca il massimo della potenza offerta da Microsoft Store, potrà approfittare di sconti fino a 530€ per l’acquisto di Surface Book 3, il Surface più potente di sempre, che combina performance, velocità e flessibilità. Disponibile nelle varianti da 13,5″ e 15″, Surface Book 3 è uno studio portatile dotato di touchscreen ad altissima risoluzione, che può trasformarsi in un tablet con un semplice clic.

Inoltre, per i creativi, i professionisti e gli amanti del design, è possibile approfittare di uno sconto fino al 20% su Surface Studio 2, all-in-one con display touchscreen regolabile Brilliant PixelSense da 28’’.

Infine, studenti, insegnanti e genitori potranno beneficiare di uno sconto dedicato fino al 10% sui nuovi Surface Laptop Go, Surface Headphones 2 e Surface Earbuds. A questo link è possibile scoprire tutte le offerte sulla linea Surface e approfondire i vantaggi del Microsoft Store: consegne rapide, 60 giorni di resi gratuiti senza costi di spedizione e 90 giorni di assistenza gratuita su tutta la gamma Surface.

Microsoft Store ha pensato anche agli amanti del gaming con incredibili offerte firmate Xbox. I nuovi controller wireless per Xbox Series X e Xbox Series S, disponibili nelle colorazioni Nerofumo, Robot White e Blu Shock, sono infatti in sconto del 15% fino al 14 gennaio.

Inoltre, è possibile acquistare i primi 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate a solo 1€ invece di 38,97€, per accedere ai vantaggi di Xbox Live Gold, a oltre 100 titoli di alta qualità per console, PC e dispositivi Android, nonché all’abbonamento EA Play.