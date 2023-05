Sakuu presenta la sua chimica delle celle per batterie Cypress™ al litio metallico e ad alta energia, per la produzione in licenza

L’innovativa chimica del litio metallico offre alta densità energetica e di potenza, con una particolare attenzione alla sicurezza

La struttura proprietaria sviluppata per la compatibilità con la stampa 3D favorisce la scalabilità delle celle al litio metallico e permette una maggior efficienza del packaging

Cypress di Sakuu è ora disponibile per tutti i produttori di batterie innovative interessati a ottenere in licenza questa rivoluzionaria tecnologia di settore, per la moderna lavorazione roll-to-roll

SAN JOSE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Sakuu Corporation (“Sakuu”), società che trasforma la produzione additiva e la tecnologia delle batterie, nonché creatrice dell’innovativa soluzione della piattaforma Kavian™ per la fabbricazione su scala commerciale di batterie di prossima generazione e di altri dispositivi attivi complessi, oggi presenta la chimica delle sue celle Cypress™ al litio metallico, più sicura, ad alta energia e ad alta densità di potenza, per la concessione in licenza ai fini della produzione.





“La chimica proprietaria delle nostre batterie al litio metallico offre performance strategiche delle celle e attributi di sicurezza che consentono un nuovo paradigma nella produzione di batterie e nell’accumulo energia”, è stato il commento di Robert Bagheri, fondatore e CEO di Sakuu. “Siamo lieti di lanciare la chimica delle nostre celle Cypress, per la concessione in licenza, ai produttori di batterie moderni che utilizzano la tecnologia di lavorazione roll-to-roll. Noi di Sakuu siamo entusiasti di consentire la velocizzazione dell’elettrificazione per il mercato della mobilità e altri ancora”.

Caratteristiche delle performance di Cypress

La composizione chimica delle celle Cypress targate Sakuu ora è completa e pronta per il mercato. Cypress presenta una combinazione di incredibili caratteristiche delle performance per i produttori di batterie innovative, in particolare:

Potenza elevata: scarica a impulsi 8C, scarica continua 3C

Densità energetica: 750+ Wh/l

Sono in corso le procedure per la certificazione standard di settore per la chimica delle celle Cypress di Sakuu, tra cui i test UN/UL. Sono disponibili campioni delle nostre celle pouch 5Ah dalla fabbrica con linea pilota di batterie di Sakuu nella Silicon Valley.

Celle scalabili e sicure grazie all’elettrochimica proprietaria del litio metallico

“La chimica delle batterie al litio metallico produce una maggiore densità energetica e vantaggi addizionali in termini di performance, ma generalmente presenta problemi di sviluppo dovuti alla reattività elevata”, è la dichiarazione del vicepresidente senior di Sakuu, Arwed Niestroj, esperto del settore degli autoveicoli. “Con Cypress, Sakuu ha risolto questi problemi grazie a un’elettrochimica innovativa che predispone la chimica del litio metallico alla produzione scalabile. La compatibilità con la stampa 3D migliorerà ulteriormente l’utilizzo efficace del volume del packaging della batteria, con approcci nuovi ed esclusivi alla gestione termica. Le celle al litio metallico presentano vantaggi resi disponibili, scalabili e sicuri da Sakuu. I produttori ora possono ottenere questa tecnologia in licenza”.

Quest’anno, Sakuu ha annunciato numerosi e importanti risultati nell’innovazione delle batterie, tra cui la prima batteria al litio metallico stampata in 3D pienamente funzionante, il primo anodo al litio metallico modellato stampato in 3D e la prima batteria al litio metallico stampata in 3D in un fattore di forma personalizzato.

Informazioni su Sakuu

Sakuu è l’azienda che ha creato la piattaforma Kavian™, un approccio trasformativo alla produzione additiva per la fabbricazione, da parte dei suoi partner, di batterie e altri dispositivi attivi complessi su scala commerciale. Sakuu sta concedendo in licenza la sua chimica proprietaria delle batterie per consentire ai partner di produrre batterie con vantaggi notevoli in termini di performance e sicurezza. L’impegno iniziale si concentrerà sull’utilizzo della piattaforma Kavian™ dell’azienda per stampare una gamma di batterie di nuova generazione, dal litio metallico allo stato completamente solido, che possono contribuire a ridurre la dipendenza della società dai combustibili fossili. Fondata nel 2016, Sakuu gestisce due strutture nella Silicon Valley, in California, dove ha sede: un’innovativa fabbrica pilota di batterie e un ulteriore impianto produttivo ingegneristico. Per ulteriori informazioni sui progressi compiuti da Sakuu e sulla sua dedizione verso un futuro elettrificato più sicuro e sostenibile visitare il sito web dell’azienda: Sakuu.com.

Dichiarazioni a carattere previsionale (Sakuu)

Il presente comunicato stampa contiene alcune dichiarazioni a carattere previsionale, ai sensi delle norme federali sui titoli, in relazione a Sakuu. Generalmente tali dichiarazioni a carattere previsionale sono identificate dai termini “ritenere”, “progettare”, “aspettarsi”, “anticipare”, “prevedere”, “intendere”, “strategia”, “futuro”, “opportunità”, “pianificare”, “potere”, “dovrebbe”, “sarà”, “potrebbe”, “diventerà”, “continuerà”, “probabilmente risulterà” e termini simili. Queste dichiarazioni a carattere previsionale includono, ma non a titolo esaustivo, dichiarazioni relative alle offerte di prodotti e alla tecnologia di Sakuu, inclusa la sua piattaforma Kavian e la tecnologia di stampa 3D, ai vantaggi per i produttori di batterie della tecnologia delle batterie di Sakuu e alla piattaforma di produzione Kavian. Queste dichiarazioni si basano su varie ipotesi, identificate o meno in questo comunicato stampa, e sulle aspettative correnti della dirigenza di Sakuu, e non costituiscono previsioni di performance reali. Queste dichiarazioni a carattere previsionale sono fornite solo a scopo illustrativo e non intendono fungere da come garanzia, assicurazione, previsione o dichiarazione definitiva di fatti o probabilità, né essere utilizzate in tal senso da alcun investitore. Le dichiarazioni a carattere previsionale sono previsioni, proiezioni e altre affermazioni su eventi futuri basate su aspettative e presupposti correnti e soggette a rischi e incertezze che possono determinare una differenza sostanziale tra le attività o i risultati di Sakuu e quanto espresso in qualsiasi dichiarazione a carattere previsionale, incluse , ma non a titolo esaustivo, i rischi relativi a ritardi nello sviluppo dei prodotti e della tecnologia di Sakuu e ai risultati aziendali importanti previsti; gli effetti della concorrenza sulle attività di Sakuu; la carenza negli approvvigionamenti dei materiali necessari per la produzione dei prodotti Sakuu; e i ritardi nella costruzione e nel funzionamento degli impianti produttivi. Se uno di questi rischi si dovesse materializzare, o se le ipotesi da noi formulate si rivelassero errate, i risultati reali potrebbero risultare sostanzialmente diversi dai risultati impliciti in queste dichiarazioni a carattere previsionale. Molti fattori potrebbero comportare una differenza sostanziale rispetto alle dichiarazioni a carattere previsionale riportate in questo comunicato. Potrebbero inoltre esservi ulteriori rischi attualmente non a conoscenza di Sakuu, o che Sakuu al momento ritiene irrilevanti, che potrebbero comportare una differenza tra i risultati reali e quanto riportato nelle dichiarazioni a carattere previsionale. Le dichiarazioni a carattere previsionale hanno valore alla sola data in cui vengono rilasciate. Si avvisa i lettori di non fare eccessivo affidamento sulle dichiarazioni a carattere previsionale e sul fatto che Sakuu non si assume alcun obbligo, e non intende aggiornare o rivedere tali dichiarazioni a carattere previsionale, a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro. Sakuu non garantisce in alcun modo le sue aspettative si realizzeranno.

