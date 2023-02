RQM+ acquisisce Giotto Compliance

PITTSBURGH–(BUSINESS WIRE)–RQM+, leader mondiale nei servizi MedTech, ha annunciato oggi l’acquisizione di Giotto Compliance da Giotto.ai. Giotto Compliance è una piattaforma di intelligenza artificiale (AI) globale e completa, progettata per aumentare l’efficienza e l’efficacia dei rapporti normativi e dei depositi durante il ciclo di vita dello sviluppo del prodotto per i produttori di dispositivi medici e di diagnostica in vitro.

“Abbiamo solo iniziato a scalfire la superficie di ciò che si può ottenere integrando la tecnologia Giotto Compliance AI nei nostri servizi di consulenza, sperimentazione clinica, laboratorio e rimborso”, ha dichiarato Margaret Keegan, CEO di RQM+. “Siamo fortunati ad avere il nostro Chief Digital and Technology Officer Alaric Jackson alla guida di questa nuova business unit. Egli amplierà le capacità di Giotto Compliance per migliorare i nostri attuali servizi, oltre a offrire una soluzione autonoma che può essere sfruttata per semplificare lo sviluppo dei documenti regolatori, mantenendo la conformità alle normative globali”.

Giotto Compliance opererà come unità aziendale indipendente di RQM+ e servirà la sua base di clienti in crescita. L’attività sarà guidata da Jackson, che vanta oltre 20 anni di esperienza di leadership tecnologica nell’ambito della “contract research organization” (CRO) e dei settori farmaceutici. Nei ruoli precedenti, ha automatizzato e semplificato le soluzioni normative per migliorare la conformità, la produttività e la qualità utilizzando tecnologie avanzate e flussi di lavoro digitali.

“Siamo entusiasti di offrire al settore MedTech un cambiamento di passo utilizzando un’intelligenza artificiale all’avanguardia che migliora la qualità e aumenta la velocità di commercializzazione”, ha dichiarato Jackson. “Attualmente, Giotto Compliance riduce l’onere della raccolta dei dati, dell’analisi e della creazione della documentazione normativa, come i rapporti di valutazione clinica, consentendo al nostro team di concentrarsi su soluzioni creative, risoluzione di problemi complessi e lavoro d’impatto. Accelereremo la creazione di modelli e funzionalità di AI per espandere le sue capacità in un’ampia gamma di processi per i produttori di MedTech, gli enti regolatori e i fornitori di servizi.”

Informazioni su RQM+

RQM+ è il principale fornitore di servizi MedTech con il più grande team globale di esperti di regolamentazione e qualità. Sulla base di 40 anni di esperienza normativa, forniamo anche servizi completi di sperimentazione clinica, laboratorio e rimborso, riducendo i rischi e sostenendo l’accesso al mercato durante l’intero ciclo di vita del prodotto per dispositivi medici, terapie digitali e diagnostici. Con un numero di ex regolatori della FDA, della Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) e degli organismi notificati superiore a qualsiasi altra azienda, il team di RQM+ vanta una profonda esperienza in tutte le specialità cliniche. Attualmente RQM+ lavora per 19 dei 20 principali produttori di dispositivi medici e per sette delle 10 principali aziende di IVD. Per maggiori informazioni, visitare il sito RQMplus.com.

Informazioni su Giotto.ai

Giotto.ai collabora con i leader del settore per offrire prodotti cloud eccezionali in cui gli utenti collaborano con l’intelligenza artificiale. Grazie alla sua piattaforma proprietaria e alla forte esperienza nella gestione dei prodotti, facilita lo sviluppo di prodotti software sofisticati, performanti e altamente personalizzati. Giotto.ai, precedentemente nota come L2F SA, ha sede a Losanna, in Svizzera, e conta più di 50 collaboratori sparsi tra Svizzera, Italia e Romania.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Media: Rob Pepper, +1.301.254.6100, rpepper@rqmplus.com