Roku apre una sede ad Amsterdam per sostenere la crescita internazionale

AMSTERDAM, Paesi Bassi–(BUSINESS WIRE)–Roku ha annunciato oggi che sta investendo per realizzare l’apertura di una sede nella città di Amsterdam. Roku intende espandere la propria presenza ai Paesi Bassi per contribuire a promuovere la crescita aziendale a livello internazionale. La sede di Amsterdam, che sarà ubicata a Weteringschans, avrà spazio sufficiente per 150 dipendenti. Roku, il cui quartier generale è nella Silicon Valley statunitense, conta attualmente sedi in Danimarca, in Ucraina e nel Regno Unito.





“ Lo streaming in TV è un fenomeno globale e la crescita internazionale è per noi oggetto di grande attenzione”, ha dichiarato Arthur van Rest, vicepresidente per le attività internazionali di Roku. “ Attrarre le persone giuste è essenziale per il nostro successo e riteniamo che i Paesi Bassi possano offrire grandi talenti e competenze. Cercheremo di assumere figure per varie funzioni, dal marketing allo sviluppo commerciale, dalla finanza agli affari legali.”

“ Amsterdam sta consolidando la propria posizione di principale punto di riferimento europeo per le aziende tecnologiche e operanti nel settore dei media. La nostra valida infrastruttura fisica e digitale aiuta le imprese ad ampliare rapidamente la propria presenza internazionale. Una società innovativa come Roku può contribuire in misura considerevole a consolidare il nostro vibrante panorama di startup e aziende tecnologiche, dischiudendo anche una serie di opportunità per il nostro diversificato vivaio di talenti”, ha dichiarato il vicesindaco di Amsterdam, Victor Everhardt.

Nel 2008 Roku ha lanciato il suo primo lettore per lo streaming, consentendo ai consumatori la visione in streaming dei programmi di Netflix sui propri televisori. La società è inoltre l’unica a offrire in licenza a più di 15 produttori di apparecchi televisivi Roku OS, un sistema operativo appositamente realizzato per consentire la fabbricazione di smart TV di facile utilizzo a prezzi convenienti. I consumatori possono guardare in streaming sulla piattaforma di Roku migliaia di canali gratuiti e a pagamento. Roku collabora con questi canali di streaming per aiutarli a creare, coinvolgere e fidelizzare gli spettatori, favorendo la monetizzazione dei loro contenuti.

L’espansione internazionale è una priorità fondamentale per Roku. A settembre di quest’anno, Roku ha lanciato i propri lettori per lo streaming in Germania, cui ha fatto seguito un’esaustiva campagna di marketing per la presentazione del marchio Roku ai consumatori. I lettori per lo streaming di Roku sono attualmente disponibili nel Regno Unito, in Germania e in Francia. Roku collabora anche con molti produttori di TV, tra cui TCL e Hisense nel Regno Unito, per la fabbricazione di modelli di TV a marchio Roku. Roku è la piattaforma di TV streaming più usata negli Stati Uniti in termini di ore di visione (aprile 2021, Hypothesis Group). La piattaforma Roku è attualmente disponibile in oltre 20 Paesi del mondo e al 30 settembre 2021 contava 56,4 milioni di account attivi.

Informazioni su Roku

Roku è il pioniere dello streaming sulla TV. Colleghiamo gli utenti ai contenuti in streaming che amano, consentiamo agli editori di contenuti di costruire e monetizzare vaste audience e forniamo agli inserzionisti capacità uniche per coinvolgere i consumatori. I lettori per lo streaming di Roku e i dispositivi audio per i televisori sono disponibili negli Stati Uniti e in determinati Paesi attraverso canali di vendita diretta al dettaglio e accordi di licenza con operatori di servizi. Modelli di Roku TV™ sono disponibili negli Stati Uniti e in determinati Paesi attraverso accordi di licenza con marchi di televisori. Il quartier generale di Roku si trova a San Jose, in California (Stati Uniti).

Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni “di previsione” basate su nostri pareri e ipotesi nonché sulle informazioni attualmente a nostra disposizione alla data di questo comunicato stampa. Le dichiarazioni di previsione possono comportare rischi, incertezze e altri fattori noti e non noti in considerazione dei quali i risultati, le prestazioni o i traguardi effettivi da noi conseguiti potrebbero discostarsi in maniera sostanziale da quanto espressamente o implicitamente espresso dalle dichiarazioni di previsione. Queste dichiarazioni includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle riguardanti il nostro investimento nella sede di Amsterdam, i nostri tentativi di espansione internazionale, le tendenze relative allo streaming in TV nonché le caratteristiche, i vantaggi, la crescita e il raggio d’azione della piattaforma e del sistema operativo di Roku. Fatto salvo quanto previsto per legge, non ci assumiamo alcun obbligo riguardo all’aggiornamento di dette dichiarazioni di previsione pubblicamente, né all’aggiornamento dei motivi per cui i risultati effettivi potrebbero discostarsi sostanzialmente da quanto anticipati nelle dichiarazioni di previsione, anche se nuove informazioni dovessero essere rese disponibili in futuro. I fattori importanti per cui i risultati effettivi potrebbero discostarsi sostanzialmente sono riportati di volta in volta nelle relazioni che Roku, Inc. deposita presso la Securities and Exchange Commission, tra cui la nostra relazione annuale su Modulo 10-K per l’esercizio conclusosi il 31 dicembre 2020 e la relazione trimestrale su Modulo 10-Q per il trimestre terminato il 30 settembre 2021. Le copie delle relazioni depositate presso la SEC sono pubblicate sul sito web di Roku e sono disponibili gratuitamente presso Roku.

Roku è un marchio commerciale registrato e Roku TV è un marchio commerciale di Roku, Inc. negli USA e in altri Paesi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Mike Duin



mduin@roku.com