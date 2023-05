Rockwell Automation è stata nominata Leader nel Magic Quadrant™ Gartner® 2023 per i sistemi di gestione della produzione (Manufacturing Execution Systems)

Premiati per la completezza della visione e la capacità di gestione

MILWAUKEE–(BUSINESS WIRE)–Rockwell Automation, la più grande azienda al mondo dedicata all’automazione industriale e alla trasformazione digitale, ha annunciato oggi di essere stata nominata da Gartner “Leader” nel Magic Quadrant per i sistemi di gestione della produzione (MES) con il suo portfolio di offerte, tra cui FactoryTalk MES e Plex Smart Manufacturing Platform.1 La valutazione si è basata su criteri specifici che hanno analizzato la completezza della visione e la capacità di gestione dell’azienda.

Rockwell considera il riconoscimento di “Leader” un’ulteriore conferma del suo ruolo di azienda innovatrice nel campo della trasformazione digitale. Rockwell è impegnata a rispondere alle esigenze dei clienti nel loro percorso di trasformazione digitale e a supportare le loro richieste di scalabilità, flessibilità e facilità d’uso nelle iniziative di produzione intelligente.

Il portfolio MES di Rockwell consente alle aziende manifatturiere di collegare persone e sistemi, automatizzare i processi, monitorare i dati end-to-end oltre che di acquisire e analizzare le informazioni. Grazie a queste potenti funzionalità, i produttori possono raggiungere nuovi livelli di visibilità, qualità e controllo in tutte le loro attività. La gamma di prodotti offerti permette un approccio modulare con soluzioni basate su cloud e on-premise per produttori di diversi mercati, compresi settori altamente regolamentati.

“ L’esperienza di Rockwell nel fornire soluzioni MES end-to-end ci permette di distinguerci in un mercato altamente competitivo. Siamo orgogliosi di essere stati riconosciuti come Leader,” ha dichiarato Brian Shepherd, Senior Vice President Software & Control di Rockwell Automation. “ La nostra capacità di aiutare i produttori a massimizzare il loro potenziale e a realizzare operazioni efficienti e senza interruzioni li aiuta a raggiungere i loro obiettivi aziendali.”

I rapporti Magic Quadrant sono il risultato di una ricerca rigorosa e documentata su specifici mercati, che offre una visione globale delle aziende fornitrici in mercati in cui la crescita e la differenziazione sono elevati. I fornitori sono suddivisi in quattro gruppi: Leader, Challenger, Visionari e Player di nicchia. La ricerca consente di sfruttare al meglio le analisi di mercato in linea con le proprie esigenze aziendali e tecnologiche.2

I fornitori, inoltre, sono valutati da Gartner Peer Insights™, una piattaforma pubblica che raccoglie recensioni e valutazioni verificate su soluzioni tecnologiche da parte degli utenti finali. Ecco alcune delle recensioni anonime verificate da Gartner e fornite dai clienti Rockwell Automation:

“ Ottimo team di implementazione nonostante i tempi ristretti. I nostri dipendenti hanno accolto con entusiasmo il nuovo sistema.” – Chief Information Officer in un’azienda manifatturiera

“ Piattaforma molto intuitiva che alleggerisce le attività IT, molto sicura e di facile utilizzo.” – Direttore dei sistemi aziendali in un’azienda manifatturiera

“ Abbiamo trovato un team di progettazione molto preparato, con buone capacità, esperienza e competenza.” – Project Management – Responsabile di settore sanitario e biotecnologico

Per saperne di più sui punti di forza e di debolezza di Rockwell Automation, incluse le offerte di altri fornitori, è possibile ottenere una copia gratuita del rapporto Magic Quadrant all’indirizzo https://www.rockwellautomation.com/en-us/capabilities/mes/gartner-mes-magic-quadrant.html o https://www.plex.com/resources/analyst-research/gartner-mes-software-vendor-report.

Dichiarazione di non responsabilità Gartner

GARTNER è un marchio registrato e un marchio di servizio di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e a livello internazionale, MAGIC QUADRANT e PEER INSIGHTS sono marchi registrati di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate e sono utilizzati qui con il loro permesso. Tutti i diritti riservati. Gartner non fornisce alcuna raccomandazione su fornitori, prodotti o servizi riportati nelle sue pubblicazioni di ricerca e non consiglia agli utenti di tecnologia di orientarsi solo verso i fornitori che hanno conseguito il miglior punteggio o altra denominazione. Le pubblicazioni Gartner sono frutto delle opinioni dell’organizzazione di ricerca Gartner e non devono essere interpretate come dichiarazioni di fatto. Gartner declina ogni garanzia esplicita o implicita in relazione a queste ricerche, comprese eventuali garanzie di commerciabilità o idoneità per un particolare scopo. I contenuti di Gartner Peer Insights sono costituiti da opinioni di singoli utenti finali basate sulle proprie esperienze con i fornitori elencati nella piattaforma e non devono essere interpretati come dichiarazioni di fatto, né rappresentano le opinioni di Gartner o delle sue affiliate. Gartner non sponsorizza alcun fornitore, prodotto o servizio descritto in questo contenuto né fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito a questo contenuto, alla sua accuratezza o completezza, comprese le garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare.

Informazioni su Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è un’azienda leader mondiale nell’automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l’immaginazione delle persone al potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Con sede centrale a Milwaukee, Wisconsin, e circa 28.000 dipendenti, Rockwell Automation serve clienti in più di 100 Paesi. Per saperne di più su come stiamo realizzando The Connected Enterprise nelle imprese industriali, visitate il sito www.rockwellautomation.com.

1 Fonte: Gartner, “Magic Quadrant for Manufacturing Execution Systems”, Rick Franzosa, Christian Hestermann, 26 aprile 2023.

2 Fonte: Gartner Research Methodology, “Magic Quadrant”, 24 aprile 2023. https://www.gartner.com/en/research/methodologies/magic-quadrants-research

Contacts

Michelle Anderson



Public Relations Lead



Rockwell Automation



+1 414-218-8008



Michelle.Anderson@rockwellautomation.com