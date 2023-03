Rochester Electronics offrirà dispositivi Skyworks sia attivi che a fine vita

NEWBURYPORT, Mass.–(BUSINESS WIRE)–Rochester Electronics, LLC adesso offre ai suoi clienti soluzioni attive e a fine vita (EOL) di Skyworks Solutions, Inc. (Nasdaq: SWKS).





“Rochester è lieta di poter offrire i prodotti di Skyworks per soluzioni RF e a segnale misto. Questa offerta rafforza la posizione di Rochester sul mercato, permettendoci di servire un’ampia gamma di settori del mercato globale, e siamo pronti a far crescere il rapporto con i nostri clienti in tutto il mondo”.

- Mark Gohr, Direttore dello sviluppo dei fornitori Rochester Electronics, Americhe

“Siamo lieti che Rochester Electronics, che gode di una rispettabile reputazione nel settore per la fornitura di soluzioni ai nostri mercati chiave, offrirà prodotti Skyworks”.

– Rachel Platter, Direttrice della distribuzione nelle Americhe, Skyworks Solutions, Inc.

Informazioni su Rochester Electronics

Rochester Electronics offre la più grande fornitura continua di semiconduttori a livello globale, autorizzata al 100% da più di 70 produttori leader di semiconduttori.

In qualità di distributore di stock originale, Rochester dispone di oltre 15 miliardi di dispositivi in stock con più di 200.000 codici articolo, fornendo la gamma più ampia di semiconduttori a fine vita (EOL) e attivi a livello globale.

In qualità di produttore di semiconduttori su licenza, Rochester ha fabbricato oltre 20.000 tipi di dispositivi. Con oltre 12 miliardi di die in stock, Rochester è in grado di produrre più di 70.000 tipi di dispositivi. Rochester offre una gamma completa di servizi di produzione che comprende progettazione, lavorazione dei wafer, assemblaggio, collaudo, affidabilità e registrazione della proprietà intellettuale, fornendo soluzioni di produzione di singoli componenti o integrali di tipo “chiavi in mano”, consentendo un più rapido time-to-market.

Rochester è la soluzione per il ciclo di vita dei semiconduttori. Nessun’altra azienda può competere con la vasta gamma di prodotti, servizi a valore aggiunto e soluzioni di produzione di Rochester.

Grazie al nostro personale di vendita diretta e di assistenza in tutti i principali mercati, affiancato da una rete di partner di canale autorizzati a livello regionale e globale, ci proponiamo di soddisfare le esigenze dei clienti telefonicamente o tramite le nostre piattaforme di e-commerce sempre e ovunque.

Per saperne di più, visita: www.rocelec.it

Informazioni su Skyworks

Skyworks Solutions, Inc. promuove la rivoluzione delle reti wireless. I nostri semiconduttori analogici e a segnale misto altamente innovativi uniscono persone, luoghi e cose in un’ampia gamma di applicazioni inedite nei mercati aerospaziale, automobilistico, della banda larga, delle infrastrutture cellulari, della connected home, della difesa, dell’intrattenimento e dei videogiochi, industriale, medico, degli smartphone, dei tablet e degli articoli indossabili.

Skyworks è un’azienda globale con stabilimenti di ingegneria, marketing, operazioni, vendite e assistenza situati in Asia, Europa e Nord America ed è un membro S&P 500® (Nasdaq: SWKS). Per saperne di più, visita il sito web di Skyworks: www.skyworksinc.com.

