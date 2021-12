Robotic Research annuncia un round di finanziamento di serie A da 228 milioni di dollari per scalare commercialmente la tecnologia autonoma

SoftBank Vision Fund 2, l’investimento guidato da Enlightenment Capital consentirà alla divisione commerciale della società, RR.AI, di scalare e fornire una soluzione completa di autonomia per i mercati dei trasporti e della logistica.





CLARKSBURG, Md.–(BUSINESS WIRE)–Robotic Research, un leader globale nelle soluzioni di robotica e mobilità autonoma, oggi ha annunciato un round di finanziamento da 228 milioni di dollari—il primo fuori del capitale raccolto dalla società. Questo finanziamento farà crescere ulteriormente l’innovazione e l’espansione della divisione commerciale di Robotic Research, RR.AI, che è incentrata sulla realizzazione di soluzioni complete di guida autonoma per camion commerciali, bus, veicoli per drayage e logistica. Gli investitori nel round di serie A comprendono SoftBank Vision Fund 2, Enlightenment Capital, Crescent Cove Advisors, Henry Crown and Company e Luminar Technologies, Inc.

“Questo investimento riflette il nostro successo nello sviluppo di soluzioni autonome per i nostri clienti del governo statunitense, e forniranno le risorse necessarie per soddisfare la crescente domanda da parte dei nostri clienti commerciali e l’espansione del nostro impegno commerciale”, ha spiegato Alberto Lacaze, CEO, Robotic Research. “La nostra tradizione e l’esperienza di lunga data ci hanno consentito di sviluppare una soluzione provata che non è solo robusta, sicura e affidabile, ma anche versatile e ideale per operare in una serie di ambienti, condizioni meteo e casi di utilizzo”.

Robotic Research ha portato con successo soluzioni autonome e di robotica sulle strade di tutto il mondo e negli ambienti più difficili e non strutturati del settore. Il kit di autonomia agnostico, AutoDrive®, è già stato integrato in una serie di veicoli, compreso il primo autobus automatico per uso intensivo urbano in Nordamerica, camion di Classe 8 e camion per cantieri. AutoDrive® è utilizzabile su strada, fuori strada o in cantieri, il che lo rende unico e adatto a fornire una soluzione di guida autonoma a 360° che comprende una varietà di domini di progettazione operativa (operational design domains o ODD) complessi.

“Riteniamo che la tecnologia dei veicoli autonomi abbia il potenziale di cambiare il modo in cui si spostano merci e persone”, ha dichiarato Akshay Naheta, Senior Vice President di SoftBank Group Corp ed ex Managing Partner di SoftBank Investment Advisers. “Robotic Research ha una tradizione di operare nel settore commerciale e ha costruito una soluzione di autonomia differenziata concentrandosi su opportunità tangibili e che producono reddito. Siamo entusiasti di essere un partner finanziario e di fornire risorse necessarie ad accelerare la commercializzazione delle soluzioni di Robotic Research”.

È il primo investimento strategico di capitale ad oggi per Luminar, un leader globale nella tecnologia lidar hardware e software di tipo automobilistico. Robotic Research sta lavorando assieme a Luminar alle opportunità strategiche per promuovere l’autonomia e ha scelto Luminar come suo fornitore lidar a lunga distanza.

UBS Investment Bank ha agito in qualità di consulente fiscale e collocatore per Robotic Research. Cravath, Swaine & Moore LLP ha svolto il ruolo di consulente legale, mentre Covington & Burling LLP ha agito in qualità di consigliere speciale per Robotic Research.

Informazioni su RR.AI

RR.AI è la divisione commerciale di Robotic Research––un’azienda tecnologica globale che realizza soluzioni di mobilità autonoma e robotica per il settore della difesa da vent’anni. Il kit di autonomia completo e agnostico (AutoDrive®) di RR.AI è un sistema di guida autonomo provato per ambienti su strada e fuori strada ed è apprezzato dai collaboratori OEM leader del settore. È ideale per fornire una soluzione completa di guida autonoma a 360° per il trasporto commerciale che comprende domini di progettazione operativa (ODD) complessi. Per maggiori informazioni su RR.AI, visitare www.rr.ai.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Media

Don Lefeve



Responsabile degli affari societari



Press@rr.ai