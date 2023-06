Roborock S7 Max Ultra sarà commercializato a breve con stazione base completa per pulizia a mani libere

ROMA–(BUSINESS WIRE)–Il nuovissimo, esplosivo robot per la pulizia domestica di Roborock S7 Max Ultra debutta sul mercato quest’anno. New entry della serie S7, mantiene le prestazioni elevate in termini di pulizia della gamma S7, con l’aggiunta di una stazione base completa Ultra Dock e miglioramenti delle funzionalità di aspirapolvere, lavapavimenti, rilevamento degli ostacoli e APP. Il robot rende possibile in modo agevole la pulizia davvero automatica senza alcun intervento manuale.





Rispetto alle normali stazioni base che supportano unicamente l’auto-pulitura del panno per i pavimenti, le stazioni base Ultra Dock sono più versatili: non solo rendono possibile la raccolta automatica della polvere e la pulitura del panno, ma asciugano il panno, puliscono la stazione base, riempiono il serbatoio d’acqua in automatico e si caricano rapidamente. Senza alcun intervento manuale, questo robot pulisce da sé, riducendo in misura significativa il lavoro aggiuntivo di manutenzione e liberando completamente le mani.

Va inoltre sottolineato che S7 Max Ultra supporta la ricarica negli orari non di punta; il robot si ricarica durante gli orari non di punta, con risparmi economici, in un’ottica ecologica.

S7 Max Ultra vanta ottime funzionalità di pulizia con aspirazione pari a 5.500 Pa, ovvero 400 Pa in più rispetto al prodotto di punta dell’anno scorso, S7 MaxV Ultra 5100Pa. Il sistema di lavaggio dei pavimenti VibraRise e la spazzola principale flottante interamente in gomma idonea per superfici sdrucciolevoli consentono di rimuovere macchie ostinate dai pavimenti e polvere in profondità da tappeti e moquette, con possibilità di migliorare la funzionalità anti-groviglio.

S7 Max Ultra vanta inoltre eccellenti capacità in termini di rilevamento degli ostacoli e definizione del percorso. Il sistema di rilevamento degli ostacoli Reactive Tech e il sistema di navigazione basato su LiDAR consentono al robot di evitare con precisione gli ostacoli, permettendo al contempo una pianificazione più dettagliata dei percorsi e una pulizia più completa.

L’esperienza APP è stata migliorata. Gli utenti possono migliorare la propria esperienza di pulizia utilizzando le zone di esclusione, la mappatura rapida, i programmi auto-impostati di pulizia, la mappatura a più livelli, la mappatura 3D e molto altro. S7 Max Ultra fornisce suggerimenti intelligenti, per esempio la pulizia profonda della moquette, la pulizia secondo la direzione della pavimentazione e area di esclusione, funzionalità pratiche per gli utenti che consentono una pulizia più efficiente senza grattacapi.

S7 Max Ultra è un robot di pulizia completo e potente. Sarà in vendita su Amazon Italia dal 15 giugno con un prezzo scontato di circa 949 euro.

link: https://bit.ly/3qr4lSW

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Denis Dai



Email: daiyubin@mcmart.com.cn