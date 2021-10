Roberto Filipelli alla guida della Divisione Cloud & Enterprise di Microsoft

Roberto Filipelli è il nuovo Direttore della Divisione Cloud & Enterprise di Microsoft Italia, a riporto diretto del Chief Marketing and Operations Officer Matteo Mille.

Filipelli succede a Sergio Romoli, che prosegue la sua carriera all’interno di Microsoft, assumendo un incarico internazionale nell’area Western Europe.

Nel nuovo ruolo, si legge in una nota di Microsoft, Roberto Filipelli avrà la responsabilità di guidare la Divisione Cloud & Entreprise e di far crescere il business cloud nel mercato italiano, aiutando le realtà del Paese a cogliere i vantaggi di una tecnologia che sta rivelando un potenziale senza precedenti.

Con un team di professionisti definirà le strategie di crescita e posizionamento della piattaforma Azure e dell’ecosistema di soluzioni intelligenti a contorno, con il compito di contribuire alla diffusione di cloud computing, intelligent edge e intelligenza artificiale in Italia, anche grazie alla costante collaborazione con il network di Partner Microsoft.

Filipelli assume il nuovo incarico dopo aver ricoperto il ruolo di Partner Development Lead for Azure in Microsoft Western Europe e vantando quindi una profonda conoscenza della piattaforma cloud Azure.

L’esperienza di oltre 20 anni in Microsoft, in ruoli via via più significativi in ambito tecnico, manageriale e di leadership in Italia ed Europa, lo ha reso un punto di riferimento sul mercato e un esperto in materia di Internet of Things, Industry 4.0 e tecnologie edge intelligenti.

Durante il suo percorso professionale ha collaborato con numerosi clienti e partner contribuendo al successo di progetti innovativi, tra cui un caso emblematico è quello di Solair, la prima startup italiana specializzata in IoT acquisita da Microsoft.