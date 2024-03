Riprese più veloci, sicurezza migliore: HTEC e G2 Risk Solutions uniscono le forze per fare progredire la gestione della bancarotta

SAN MATEO, California–(BUSINESS WIRE)–HTEC, una società internazionale di sviluppo prodotto, ingegneria del software e consulenza digitale, annuncia una collaborazione strategica con G2 Risk Solutions (G2RS), la società leader nello sviluppo di soluzioni tecnologiche complete per la gestione della bancarotta.





Ai sensi dell’accordo, HTEC incorporerà la propria tecnologia avanzata nella principale piattaforma di gestione della bancarotta G2RS.

G2RS è un pioniere del settore, avendo creato il database nazionale delle bancarotte più completo e il primo portale di gestione della bancarotta. Aggiungendo le soluzioni di altissimo livello sviluppate da HTEC al proprio stack di tecnologie, G2RS offrirà innovative funzionalità per aiutare i clienti a velocizzare la ripresa finanziaria, migliorare la protezione dei dati e ridurre le inefficienze operative dell’intero ciclo di gestione della bancarotta.

“Guardiamo con fiducia all’opportunità di contribuire alle attività di G2RS volte a perfezionare la sua piattaforma all’avanguardia”, racconta Robert Radusinovic, direttore sviluppo commerciale HTEC. “Insieme possiamo fornire ai clienti G2RS efficienza superiore e dati più approfonditi e utili”.

“Sfruttare tecnologie innovative nelle nostre soluzioni è essenziale nell’ambito del nostro impegno continuo a ridurre i costi dei clienti e massimizzare i rendimenti”, spiega Jeremy Haas, Direttore tecnico G2 Risk Solutions. “Nella nostra storia abbiamo sempre abbracciato innovazioni che ridefiniscono come i nostri clienti gestiscono le bancarotte. Grazie al know-how di HTEC nello sviluppo nativo sul cloud e nella creazione di sistemi altamente scalabili, continueremo a sviluppare le nostre soluzioni di gestione della bancarotta per massimizzare l’automazione e facilitare l’efficienza operativa”.

HTEC inoltre aiuterà G2RS a proteggere ancora meglio i dati dei clienti, rendendone la sicurezza a prova di futuro in un ambiente di compliance sempre più rigoroso.

“La sicurezza e l’efficienza sono pilastri fondamentali della nostra suite di soluzioni tecnologiche di gestione della bancarotta mentre continuiamo a spingere i confini della scalabilità e modularità”, aggiunge Haas. “Il know-how di HTEC nell’automazione e nei sistemi intelligenti porta innovazioni straordinarie in un mercato competitivo”.

Conclude Radusinovic: “HTEC porterà al progetto anni di esperienza nei settori dell’intelligenza artificiale e degli algoritmi di apprendimento – rappresentati dalla nostra metodologia StepFrame basata sull’IA ”.

Entrambe le società vedono un potenziale straordinario per trasformare la nuova era della gestione della bancarotta.

Informazioni su HTEC

HTEC è una società internazionale di sviluppo prodotto, ingegneria del software e consulenza digitale che dà impulso all’evoluzione tecnologica delle imprese che hanno il massimo impatto al mondo – da start up dirompenti ad aziende Fortune 500. Con oltre 2.000 esperti presenti nel Nord America e in Europa, HTEC è un partner tecnologico ideale per i suoi clienti e la piattaforma di crescita più avanzata per i suoi dipendenti.

Informazioni su G2 Risk Solutions

G2 Risk Solutions è una società che offre a piattaforme online e istituti finanziari competenza e abilità ineguagliate nell’intelligence del business ai fini della compliance e gestione del rischio. Pioniere del settore, avendo sviluppato soluzioni all’avanguardia per imprese di vendita e il commercio digitale, la gestione del rischio di credito e relativo a bancarotte nonché per il reporting normativo, G2RS sta promuovendo l’innovazione e plasmando il futuro della gestione del rischio tramite dati, tecnologie, know-how del rischio e della compliance globale senza precedenti.

