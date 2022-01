Rilancio globale di print24.com

Nuovo design con caratteristiche aggiuntive e ancora più servizi!





RADEBEUL, Germania–(BUSINESS WIRE)–Unitedprint.com SE ha completato il rilancio globale di print24 poco prima della fine del 2021 e ora presenta il suo marchio di punta in un design completamente nuovo con molte caratteristiche aggiuntive e ancora più servizi.

Con il nuovo print24, Unitedprint.com SE offre ai clienti un look moderno e contemporaneo con una migliore chiarezza, prestazioni più veloci, compatibilità con tutti i dispositivi finali, una più facile usabilità, informazioni estese sui prodotti in 25 lingue e spedizioni in oltre 150 paesi in tutto il mondo.

Al contempo, il rilancio è servito come un’opportunità per innalzare il profilo dei marchi principali e offrire alla base clienti globale un modo più semplice per usufruire dei servizi, fondendo i portali del secondo marchio Firstprint, Getprint, Printwhat, Unitedprint e DDK Print Big – che sono stati sviluppati in parallelo con print24 nel corso degli anni – nel nuovo print24, unendo così tutte le soluzioni e i servizi aziendali in un marchio consolidato.

Il positivo rilancio di print24 segna un’altra pietra miliare nello sviluppo aziendale di Unitedprint.com SE, completamente indipendente e di proprietà esclusiva, gettando così le basi per l’ulteriore espansione nazionale e internazionale dell’azienda.

Insieme a Easyprint, il suo intuitivo strumento FreeDesign per un facile design interattivo online, migliaia di modelli di design di alta qualità e prodotti digitali innovativi, Unitedprint.com SE è ottimamente posizionata per offrire soluzioni altamente professionali all’intero mercato mondiale della comunicazione visiva per le imprese e i clienti finali e quindi sfruttare il potenziale globale notevolmente esteso disponibile per un grande futuro.

print24.com offre ai clienti una vasta scelta di prodotti ai prezzi più interessanti, la più alta qualità dei prodotti, i tempi di consegna più veloci con un servizio e un supporto forniti da personale altamente qualificato. I clienti possono scegliere tra oltre 500 milioni di combinazioni di prodotti, creare il proprio design aziendale, e ordinare comodamente online 24/7.

Unitedprint.com SE è una società di e-commerce estremamente innovativa che opera a livello globale nel campo della comunicazione visiva. In qualità di una delle aziende tecnologiche leader nel mondo in questo settore, Unitedprint.com SE conta circa 300 dipendenti nel mondo e gestisce i suoi noti servizi print24, Easyprint e il programma partner USS (Unitedprint Shop Services) in 22 sedi nel mondo. Oltre ai moderni prodotti digitali e ai servizi interattivi di design online, Unitedprint.com SE offre ai clienti servizi classici e prodotti di stampa nei settori della fotografia, in-house/hospitality/hotel/eventi, tessile, stampa di grande formato, materiali pubblicitari, tecnologia pubblicitaria e molto altro.

