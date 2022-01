 Rightware lancia Kanzi One, il primo strumento HMI completo per l’Advanced Intelligent Cockpit nel settore automobilistico

Kanzi One offre il più efficace motore grafico per auto esistente sul mercato, una perfetta integrazione con Android e un nuovo UI workflow per un’estrema efficienza





HELSINKI–(BUSINESS WIRE)–Rightware ha lanciato oggi Kanzi One, a conclusione di un programma beta di grande successo che, annunciato a settembre, ha raccolto un numero di adesioni molto superiore al previsto. Prima toolchain HMI per il comparto automobilistico completamente compatibile con Android™, Kanzi One offre la più potente grafica 3D per il settore e un nuovo UI workflow che consentono ai produttori di automobili di creare nuove, avvincenti esperienze utente grazie all’eccellenza visiva e all’estrema funzionalità.

“Come annunciato in occasione dell’IAA di Monaco, Kanzi One è una tecnologia rivoluzionaria che accresce enormemente le opportunità creative e produttive delle case automobilistiche”, ha ricordato Freddie Geier, CEO di Rightware. “Siamo grati a clienti e partner per il loro feedback positivo dopo il lancio del nostro prodotto, e attendiamo con impazienza le nuove Signature UI create con Kanzi One”.

L’obiettivo che Rightware si è preposta con Kanzi One è di ispirare OEM e fornitori Tier 1 con capacità di rendering straordinarie grazie a un potente motore grafico 3D, alla profonda integrazione con Android per la realizzazione di sistemi di infotainment di prossima generazione e ad un metodo di lavoro ottimizzato che apre la strada a nuove possibilità in ambito HMI.

Kanzi One consente ai produttori di fornire esperienze utente futuristiche per la realizzazione di HMI avanzate in meno della metà del tempo richiesto fino a oggi, con team di dimensioni dimezzate e con un minore ricorso alla programmazione manuale rispetto ai sistemi alternativi.

Una soluzione completa

Oltre alle componenti centrali del sistema Kanzi, reppresentate da Kanzi Studio e Kanzi Engine, Kanzi One offre ulteriore valore alle case automobilistiche includendo un numero crescente di pacchetti di funzionalità.

Inizialmente, sono inclusi cinque pacchetti di funzionalità: Kanzi Connect facilita la condivisione di dati, contenuti e servizi attraverso schermi e dispositivi, Kanzi Maps migliora la navigazione con visualizzazioni creative, Kanzi Particles consente di realizzare effetti visivi e animazioni straordinarie, Kanzi Autostereoscopy permette di ottenere un senso realistico di profondità. Infine, il nuovo Kanzi VR facilita la convalida dei progetti, permettendo fin dall’inizio di posizionare le UI all’interno di abitacoli virtuali e di interagire con l’ambiente circostante, con o senza l’ausilio di un visore di realtà virtuale.

“Siamo certi che Kanzi One trasformerà l’interfaccia utente dell’auto di oggi nella Signature UI di domani: estremamente accattivante, facile da usare e fedele al proprio brand”, ha affermato Geier. “Invitiamo tutti gli amici e gli osservatori dell’innovazione automobilistica a esplorare le possibilità offerte da Kanzi One e a contare su di noi per avanzare lo sviluppo dell’HMI al prossimo livello”.

A causa del rapido aumento dei rischi per la salute associati al Covid, Rightware ha deciso di non partecipare al CES 2022. In alternativa, quando le condizioni lo permetteranno, l’azienda darà il via a un road show di presentazione di Kanzi One ai clienti. Per richiedere un incontro virtuale o di persona e per leggere le descrizioni delle ultime dimostrazioni di Kanzi One, visitare www.rightware.com/kanzi-one-at-ces-2022 o contattare sales@rightware.com.

Informazioni su Rightware

Rightware è l’azienda che produce la famiglia di strumenti e servizi Kanzi per la progettazione e lo sviluppo di interfacce utente digitali avanzate. La nostra missione è quella di aiutare le case automobilistiche ad aumentare il valore del marchio con interfacce utente altamente personalizzate. Come azienda ThunderSoft, le nostre competenze e risorse combinate ci permettono di fornire soluzioni HMI completamente integrate, supporto ingegneristico e servizi di progettazione. Rightware ha sede in Finlandia ed è presente in Cina, Germania, Italia, Giappone, Corea del Sud, Regno Unito e Stati Uniti. Kanzi è lo strumento leader di mercato per la creazione di interfacce utente per il settore automobilistico utilizzato da oltre 50 case automobilistiche in tutto il mondo. www.rightware.com

Android è un marchio di Google LLC.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Derek Sellin



vicepresidente della divisione marketing di



Rightware



press@rightware.com

John Tews



The Millerschin Group



248-320-3814



jtews@millerschingroup.com