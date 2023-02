Riassunto: Zyxel Communications presenta la tecnologia di nuova generazione al Mobile World Congress 2023

I service provider potranno scoprire le soluzioni Mesh WiFi 6, 5G FWA, 10G Fiber, Whitebox OLT e il futuro WiFi 7 di Zyxel Communications

COPENHAGEN, Danimarca–(BUSINESS WIRE)–Nell’edizione di quest’anno del Mobile World Congress, che si terrà dal 27 febbraio al 2 marzo al Fira Gran Via di Barcellona, Zyxel Communications presenterà il suo portafoglio orientato al futuro e fornirà una dimostrazione dal vivo del prodotto preliminare WiFi 7.

Il Mobile World Congress è famoso in tutto il mondo come evento di connettività più grande e più importante del settore mobile. I principali esperti del settore incontreranno gli esponenti della tecnologia e del commercio per diventare apripista e decisori, tessendo al contempo relazioni memorabili.

