Riassunto: Zyxel Communications lancia un nuovo router WiFi 6 con funzionalità mesh

COPENHAGEN, Danimarca–(BUSINESS WIRE)–Zyxel Communications ha immesso in commercio il proprio router WiFi 6 di alta qualità, EX5501, con funzionalità mesh (rete a maglie), progettato per consentire ai fornitori di servizi di estendere ai clienti servizi paragonabili a quelli della fibra.

Zyxel EX5501 aiuta i fornitori di servizi a soddisfare meglio le richieste dei consumatori garantendo costantemente un’elevata velocità di Internet a prescindere dall’ora o dalla località. Dotato di funzionalità di gestione integrate e compatibile con la pratica app MPro Mesh® di Zyxel, EX5501 riuscirà a soddisfare gli utenti finali con una migliorata esperienza Wi-Fi eliminando le zone prive di campo. EX5501 mostra già esempi significativi di impiego tra i clienti di Zyxel in area EMEA e in particolare in Scandinavia.

“A fronte delle aspettative di copertura totale dei consumatori, Zyxel si impegna per offrire ai fornitori di servizi le soluzioni necessarie per soddisfare le esigenze della clientela”, ha dichiarato Karsten Gewecke, vicepresidente senior e responsabile dell’unità aziendale regionale per l’area EMEA di Zyxel Communications.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

