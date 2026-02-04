Riassunto: Zycus nominata tra i leader nel Magic Quadrant™ 2026 di Gartner® per le sue suite Source-to-Pay

PRINCETON, NEW JERSEY--(BUSINESS WIRE)--Zycus ha reso noto di essere stata inserita tra i Leader nel Magic Quadrant™ 2026 di Gartner® grazie alle sue suite Source-to-Pay, a riprova della spinta propulsiva dellꞌAI agentica e della piattaforma S2P completa dell’azienda, della fiducia e dei risultati presso i clienti.

Secondo Zycus, questo riconoscimento sottolinea gli investimenti continuativi in Merlin Intake, che consente di semplificare lꞌesperienza utente, e in Merlin Agentic AI, per flussi di lavoro come la gestione delle spese marginali tramite negoziazione autonoma.

"Questa collocazione tra i Leader dimostra il nostro impegno verso l’innovazione, l’AI responsabile e il valore cliente", ha dichiarato Aatish Dedhia, fondatore e CEO dell’azienda.

Link per il download della relazione.

