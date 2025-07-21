Riassunto: Zero Networks vanta capacità di vendita internazionali con un’importante assunzione nell’EMEA

Il veterano Tony Hadzima è il nuovo VP delle vendite per EMEA e LATAM

ORLANDO, Fla.--(BUSINESS WIRE)--Zero Networks, un leader in soluzioni di sicurezza zero trust, oggi ha annunciato la nomina di Tony Hadzima a Vicepresidente delle vendite per EMEA and LATAM. Questa assunzione strategica supporta gli obiettivi di espansione globale dell'azienda e la crescente domanda di microsegmentazione innovativa e di prodotti zero trust dell'azienda.

Hadzima porta circa 30 anni di esperienza internazionale di leadership commerciale e aziendale. Il neo dirigente ha passato 15 anni in Palo Alto Networks, dove è diventato il primo dipendente dell'azienda in Spagna e il suo 126o in tutto il mondo.

