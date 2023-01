Riassunto: Zayo rafforza la leadership infrastrutturale in Europa con un’importante espansione in fibra ottica che collega gli hub Internet globali di Parigi e Marsiglia

La nuova espansione delle rotte e l’irrobustimento della rete per la prima volta sul mercato consentono una connettività sicura e trasversale nell’hub in crescita di Marsiglia, per soddisfare le richieste di capacità in rapido aumento

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Zayo Group Holdings, Inc., piattaforma leader nell’infrastruttura di comunicazione globale, ha annunciato l’implementazione di una nuova rotta abilitata a 400G che collega Parigi e Marsiglia – compreso l’irrobustimento della rete, per la prima volta sul mercato, di questa rotta critica che sfrutta tecnologie in fibra di nuova generazione – per fornire alle imprese un modo più semplice e sicuro di trasportare il traffico ad alta larghezza di banda, in rapido aumento, da questi dieci hub globali di Internet.





“Stiamo continuamente espandendo, migliorando e diversificando la nostra rete per supportare i nostri clienti con la loro crescente larghezza di banda”, ha affermato Yannick Leboyer, Europe Chief Operating Officer presso Zayo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Avery Hand



BLASTmedia per Zayo Group



zayogroup@blastmedia.com