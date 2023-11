Riassunto: ZAPI GROUP presenta soluzioni avanzate per l’elettrificazione del settore agricolo

Sarà presente ad AGRITECHNICA 2023, la principale fiera per i macchinari agricoli

HANNOVER, Germania–(BUSINESS WIRE)–ZAPI GROUP, leader globale nel settore dell’elettrificazione, è orgogliosa di annunciare la sua partecipazione ad AGRITECHNICA 2023, la fiera principale a livello globale per i macchinari agricoli, che si terrà dal 12 al 18 novembre 2023 ad Hannover, in Germania.





Il know-how di ZAPI GROUP nel settore dei sistemi di trasmissione elettrica – che comprendono controllori di movimento, inverter, motori elettrici, caricabatterie e software di navigazione autonoma – rappresenta un’opportunità di collaborazione ideale per gli OEM alla ricerca di soluzioni sostenibili nel loro percorso verso l’elettrificazione.

“Siamo entusiasti di poter esporre ad AGRITECHNICA e di presentare le nostre soluzioni di elettrificazione per il settore agricolo” ha dichiarato Claes Avasjö, direttore generale di ZAPI GROUP. “Viste le sfide legate a cambiamento climatico, domanda crescente e forze geopolitiche che si trova ad affrontare il settore agricolo, l’elettrificazione delle attrezzature è fondamentale per un futuro sostenibile. Siamo impazienti di discutere con i partecipanti di come sfruttare la tecnologia per aumentare l’efficienza operativa, la produttività e la sostenibilità ambientale”.

