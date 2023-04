Riassunto: ZAPI GROUP lancia la seconda conferenza virtuale sul futuro dell’elettrificazione il 9-10 maggio 2023

L’evento globale si concentra sul ruolo dell’elettrificazione nella corsa alla sostenibilità

POVIGLIO, Italia–(BUSINESS WIRE)–ZAPI GROUP, leader globale nei prodotti per l’elettrificazione dei veicoli, ha annunciato il ritorno della Future of Electrification, la conferenza virtuale che si terrà il 9-10 maggio 2023.

L’evento, della durata di due giorni, prevede sessioni formative su casi di studio per l’elettrificazione, la ricerca emergente, le nuove tecnologie, la gestione della trasformazione e il ROI della sostenibilità, il tutto per aiutare le organizzazioni nella corsa globale verso un futuro sostenibile. La conferenza mira a favorire i collegamenti, la collaborazione e il progresso dell’impegno mondiale per l’elettrificazione attraverso discussioni, studi di casi aziendali e presentazioni tecniche.

Contacts

Carley Gray, Communiqué PR



Tel. (206) 282-4923 ext. 114



ZapiGroupPR@communiquepr.com