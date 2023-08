Riassunto: Zanders annuncia l’acquisizione di Fintegral per migliorare le soluzioni di gestione del rischio

UTRECHT, Paesi Bassi–(BUSINESS WIRE)–Zanders, importante fornitore globale di soluzioni tecnologiche, di tesoreria e gestione del rischio, ha annunciato l’acquisizione di Fintegral, nota azienda europea di consulenza del rischio. L’acquisizione strategica rafforza l’impegno di Zanders a offrire soluzioni complete di gestione del rischio ai suoi clienti globali.





Fintegral, nota per la vasta esperienza nella gestione del rischio, ha costruito una reputazione stellare per la fornitura di servizi innovativi di consulenza del rischio a istituti finanziari nell’intera regione DACH e nel Regno Unito. Con l’acquisizione di Fintegral, Zanders mira ad ampliare le sue capacità nella gestione del rischio, offrendo ai clienti una più ampia gamma di soluzioni per navigare lo scenario complesso e in continua evoluzione del rischio finanziario e non finanziario.

