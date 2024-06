Riassunto: Zain Sudan ricostruisce l’attività wireless in tempi record con CSG

Riconnette la popolazione del Sudan in tempi di crisi con un’esperienza clienti migliorata

KHARTOUM, Sudan–(BUSINESS WIRE)–Zain Sudan, parte di Zain Group, uno dei principali gestori di servizi wireless nel Medio Oriente e in Nord Africa, è un precursore nell’impegno verso i clienti attraverso gli Unstructured Supplementary Service Data (USSD, Dati di servizio supplementari non strutturati). Dopo una recente interruzione di servizio del centro dati, Zain Sudan si è affidata a CSG ® (NASDAQ: CSGS) per guidare il ripristino a seguito di disastro della sua attività wireless e mantenere la connettività per la popolazione del Sudan, preservando la leadership sul mercato. Attraverso la ricostruzione di un portale, Zain Sudan ha rapidamente rilanciato i servizi essenziali per permettere ai propri clienti di gestire i piani e controllare i saldi durante il ripristino dell’attività wireless con CSG in meno di 21 giorni.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Kristine Østergaard



Pubbliche Relazioni



+44 (0)79 2047 7204



kristine.ostergaard@csgi.com

John Rea



Relazioni con gli investitori



+1 (210) 687-4409



john.rea@csgi.com