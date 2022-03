Riassunto: Zain South Sudan, per la sua trasformazione BSS digitale, sceglie Tecnotree come partner strategico

ESPOO, Finlandia–(BUSINESS WIRE)–Questo comunicato fa seguito all’annuncio pubblicato da Tecnotree in data 21 marzo 2022 alle ore 11:15 EET.

Tecnotree, fornitore finlandese globale di soluzioni per la trasformazione digitale dedicate ai Communication Service Provider (CSP) e ai Digital Service Provider (DSP), oggi ha annunciato la sigla di uno dei più importanti progetti di trasformazione digitale per la sua premiata suite BSS (Business Support Systems). Tecnotree è stata scelta per questo progetto da Zain Group, fornitore leader di servizi per le telecomunicazioni in Medio Oriente e in Africa, per le sue attività nel Sud Sudan.

Tecnotree implementerà la sua gamma completa di prodotti e servizi della suite BSS.

