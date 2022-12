Riassunto: Yorkshire Water sceglie LTIMindtree come partner strategico per la trasformazione

LTIMindtree rivoluzionerà le attività principali di Yorkshire Water grazie a SAP S/4HANA e alle tecnologie intelligenti

LONDRA e MUMBAI, India–(BUSINESS WIRE)–LTIMindtree, società globale specializzata nella consulenza e nelle soluzioni digitali per il mondo della tecnologia, oggi annuncia di essere stata scelta come partner per la trasformazione da Yorkshire Water, società leader dei pubblici servizi nel Regno Unito, per modernizzare le attività legate alla gestione dell’acqua potabile, delle acque reflue e degli asset. Per dimensioni, Yorkshire Water è il nono servizio idrico mondiale; fornisce acqua e servizi di smaltimento idrico a 5,2 milioni di clienti in tutto lo Yorkshire.

Come parte di questo impegno, LTIMindtree aiuterà nella migrazione dei sistemi aziendali di base di Yorkshire Water verso la piattaforma SAP S/4HANA e si occuperà di un’ampia gamma di aree come la gestione del lavoro e degli asset, la programmazione complessa, la gestione dei materiali e dell’inventario e, infine, la salute e la sicurezza.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto con i media

media@ltimindtree.com