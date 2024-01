Riassunto: Yonex annunciata come Partner ufficiale per gli Open australiani 2024, segnando 9 anni consecutivi e 57.000 racchette incordate

Naomi Osaka, una delle molte atlete che si affideranno a Yonex questa estate, condivide la sua preferenza unica in relazione all’incordatura.

MELBOURNE, Australia–(BUSINESS WIRE)–Yonex Co., Ltd., l’azienda giapponese di attrezzature sportive leader nel settore, è orgogliosa di annunciare che svolgerà il ruolo di Incordatore ufficiale per il 9o anno consecutivo agli Open australiani 2024.









Questo accordo è il risultato della comprovata competenza tecnica del team Yonex nell’incordatura di racchette e delle macchine incordatrici proprietarie altamente performanti impiegate. Uno dei tornei di tennis più prestigiosi, la nomina relativa agli Open australiani è stata richiesta sia dagli atleti che dagli organizzatori del torneo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Ayaka Kohguchi



YONEX CO., LTD.



a-kohguchi@yonex.co.jp