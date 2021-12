Riassunto: Yokogawa sviluppa il sistema Single Cellome SS2000 per il campionamento subcellulare

– Una soluzione per l’analisi di singole cellule che rivoluziona l’efficienza nella ricerca farmacologica automatizzando la raccolta di specifiche cellule e componenti intracellulari –

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Yokogawa Electric Corporation (TOKYO:6841) ha annunciato lo sviluppo del sistema Single Cellome™ SS2000, una soluzione per l’analisi di singole cellule che utilizza immagini ad alta risoluzione acquisite con un microscopio confocale per raccogliere automaticamente e in modo accurato campioni di specifiche cellule e componenti intracellulari. SS2000 verrà distribuito in Giappone, Stati Uniti e Cina a febbraio 2022, mentre il lancio in altri mercati, tra cui quello europeo, seguirà in una data successiva.





Scenario dello sviluppo

In quanto unità minima degli organismi viventi, le cellule possono differire enormemente le une dalle altre; per questo, si fa sempre maggiore l’attenzione verso l’analisi di singole cellule, con necessità di isolamento e manipolazione delle medesime, in luogo dello studio di intere popolazioni cellulari.

