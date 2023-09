Riassunto: Yokogawa fornirà il sistema di gestione dell’energia per il progetto Yuri Green Hydrogen in Australia

– Prevista l’integrazione dei sistemi di controllo e di gestione dell’energia della centrale –

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Yokogawa Electric Corporation (TOKYO: 6841) annuncia che la sua controllata Yokogawa Australia ha ricevuto un ordine da Monford Group Pty Ltd. relativo alla fornitura di un sistema di gestione dell’energia (EMS) per la fase iniziale (“fase 0”) dello Yuri Green Hydrogen Project (d’ora innanzi denominato Yuri), che prevede la realizzazione di una centrale in Australia per la produzione su scala industriale di idrogeno rinnovabile.









La realizzazione del progetto Yuri, che interessa la regione di Pilbara, Australia Occidentale, è affidata a Yuri Operations Pty Ltd, una joint venture tra ENGIE Renewables Australia Pty Ltd e Mitsui & Co., Ltd.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

