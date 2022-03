Riassunto: Yokogawa completa con successo la prova per l’ottimizzazione delle operazioni presso l’impianto di recupero delle acque reflue degli Stati Uniti che produce acqua potabile

– Il progetto riceve il premio Transformational Innovation dalla WateReuse Association –

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Yokogawa Electric Corporation (TOKYO: 6841) annuncia di aver completato con successo un test di prova della tecnologia che riduce il consumo di energia e stabilizza la qualità dell’acqua scaricata dall’impianto di recupero dell’acqua Tapia del Las Virgenes Municipal Water District (LVMWD), situato nella contea di Los Angeles, California. Questa iniziativa è stata intrapresa come parte della proposta dell’azienda di migliorare le prestazioni degli impianti di bonifica delle acque reflue esistenti in congiunzione con un programma sponsorizzato dal Ministero dell’economia, del commercio e dell’industria giapponese volto a esaminare le opportunità per lo sviluppo oltreoceano di infrastrutture energetiche di alta qualità.





Lo stress idrico è un problema sempre più pressante in tutto il mondo a causa degli effetti del cambiamento climatico e della crescente domanda di acqua dovuta alla crescita della popolazione.

