Riassunto: Yevgeny Dibrov, CEO di Armis, vince l’EY Entrepreneur Of The Year® 2023 Bay Area Award

Il CEO e co-fondatore entra a far parte delle prestigiose fila degli ambiziosi imprenditori impegnati a costruire un mondo migliore

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Armis, azienda leader nella visibilità e nella sicurezza degli asset, oggi annuncia che il suo CEO e co-fondatore Yevgeny Dibrov figura tra i vincitori dell’Entrepreneur Of The Year® 2023 Bay Area Award di Ernst & Young LLP (EY US). Il programma Entrepreneur Of The Year Awards (Premi per l’imprenditoria dell’anno) è uno dei maggiori riconoscimenti competitivi per imprenditori e alti dirigenti di aziende a forte crescita.

“ È un onore ricevere un premio così ambito”, ha dichiarato Dibrov.

Contacts

Rebecca Cradick



Direttore senior per le comunicazioni globali



Armis



pr@armis.com