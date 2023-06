Riassunto: Yara fa un investimento strategico nella società di AI industriale Intelecy

OSLO, Norvegia–(BUSINESS WIRE)–Intelecy ha raccolto 3,5 milioni di dollari in un round di investimenti condotto da Yara, con la partecipazione di GC Rieber, Aidiom e Investinor. Intelecy offre una piattaforma AI priva di codice messa a punto specificamente per gli ingegneri industriali e gli operatori di stabilimenti, eliminando la necessità di codifica manuale. Utilizzando la piattaforma, gli ingegneri di processo possono rapidamente creare modelli AI per ottimizzare i processi che riducono rifiuti, emissioni, consumo di energia e costi.





Intelecy serve clienti nei settori chimico, energetico, minerario e dei servizi.

