Riassunto: Xylem sfida i giovani innovatori a contribuire alla soluzione della crisi idrica globale

Gli studenti delle scuole superiori e delle università si contenderanno 20.000 dollari di premi nella Water Innovation Challenge

WASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–L’azienda globale di tecnologie idriche Xylem (NYSE:XYL) invita gli studenti di tutto il mondo a unirsi alla sua missione di risolvere il problema idrico iscrivendosi al Global Student Innovation Challenge per il 2023. L’iniziativa invita gli studenti delle scuole superiori e delle università di età compresa tra i 13 e i 25 anni a competere per aggiudicarsi i premi in palio sviluppando soluzioni innovative alle principali problematiche idriche nel mondo. La scadenza per l’iscrizione alla competizione di quest’anno è il 1° marzo.

“Da devastanti tempeste e inondazioni, a siccità ed agenti inquinanti, le comunità e le economie locali risentono ovunque delle crescenti problematiche idriche”, afferma Patrick Decker, Presidente e Amministratore Delegato di Xylem.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Houston Spencer, Xylem



+1 (914) 240-3046



Houston.Spencer@xylem.com