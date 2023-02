Riassunto: Xylem e i suoi partner nel 2022 hanno donato 157.000 ore di volontariato alla lotta ai problemi idrici e per la sostenibilità

L’87% dei dipendenti di Xylem è intervenuto a fronte di situazioni critiche come la fornitura idrica in Ucraina e la risposta alle catastrofi in Sudafrica

WASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–Il leader globale delle tecnologie idriche Xylem (NYSE: XYL) annuncia che l’87% dei dipendenti nel 2022 si è impegnato in attività di volontariato e ha unito gli sforzi con altri volontari tra i clienti e i partner di Xylem in tutto il mondo. Nel corso dell’anno i collaboratori dell’azienda hanno dedicato a queste cause 157.000 ore, con un incremento del 39% rispetto al 2021.

Oltre 15.600 dipendenti nel 2022 hanno preso parte a Xylem Watermark, il programma per la responsabilità sociale d’impresa di Xylem, a sostegno di una serie di iniziative come la formazione delle nuove generazioni in materia di criticità legate all’acqua, il maggior accesso ad acqua potabile e servizi sanitari e il supporto delle comunità in crisi.

