Riassunto: Xylem completa l’acquisizione di Evoqua

Nasce la piattaforma più avanzata al mondo per rispondere alle difficoltà critiche legate all’acqua

Si consolida la leadership di Xylem su tecnologie, soluzioni e servizi idrici, con una forte posizione nei mercati resilienti e interessanti in crescita

WASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–Xylem Inc. (NYSE: XYL), azienda globale leader nella tecnologia idrica (“Xylem” o “l’azienda”), oggi ha annunciato il completamento dell’acquisizione di Evoqua Water Technologies Corp. (“Evoqua”), leader nelle soluzioni e nei servizi critici per il trattamento delle acque, nell’ambito di una transazione totalmente in azioni valutata in circa 7,5 miliardi di dollari USA. Dalla combinazione nasce la piattaforma di capacità più avanzate al mondo per rispondere ai problemi critici di clienti e comunità in campo idrico.

L’azienda combinata, che ha sede a Washington, D.C., diventa il maggior attore mondiale specializzato in tecnologia idrica, con un fatturato proforma di 7,3 miliardi di dollari e oltre 22.000 collaboratori a livello internazionale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Media

Houston Spencer



+1 (914) 240-3046



Houston.Spencer@xylem.com

Investitori

Andrea van der Berg



+1 (914) 260-8612



Andrea.vanderBerg@xylem.com