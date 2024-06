Riassunto: Xylem aumenta l’impatto sulla sostenibilità con nuovi impegni relativi alla gestione dell’acqua

L’ultimo rapporto di sostenibilità presenta i progressi in direzione della sicurezza idrica e i nuovi impegni per il 2030 per ridurre la richiesta idrica globale

WASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–Xylem (NYSE: XYL), azienda leader a livello mondiale nel settore delle tecnologie per l’acqua, sta ampliando i propri impegni nei confronti della sostenibilità con i nuovi obiettivi di gestione idrica del 2030, in seguito all’integrazione dell’azienda con Evoqua. Gli obiettivi del 2030 di Xylem includono consentire ai suoi clienti di ridurre la richiesta idrica globale di almeno 2 miliardi di metri cubici, ridurre l’intensità idrica dell’azienda del 30% e ottenere visibilità sull’intensità idrica della propria catena di fornitura attraverso report e pratiche di gestione dell’acqua.





Gli impegni di Xylem sono ripresi nel suo Rapporto sulla sostenibilità 2023, che presenta inoltre i progressi dell’azienda per lo sviluppo della sicurezza idrica.

Contacts

Houston Spencer



+1 (914) 323-5723



Houston.Spencer@xylem.com