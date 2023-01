Riassunto: Xylem acquisirà Evoqua nel quadro di una transazione all stock da 7,5 miliardi di dollari

Si crea una piattaforma trasformativa per affrontare le sfide idriche mondiali più critiche

Si estende la leadership nelle tecnologie, nelle soluzioni e nei servizi idrici con un forte posizionamento in mercati resilienti, interessanti e in crescita

Ricavi combinati pari a 7 miliardi di dollari USA, con nuove e interessanti opportunità di crescita

Entro un triennio si prevede di raggiungere sinergie di costo annuali pari a 140 milioni di dollari

WASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–Xylem Inc. (NYSE: XYL), importante società globale di tecnologia idrica (“Xylem”), ed Evoqua (NYSE: AQUA), leader nelle soluzioni e nei servizi mission-critical per il trattamento delle acque, oggi hanno annunciato la sigla di un accordo definitivo che prevede l’acquisizione di Evoqua da parte di Xylem nell’ambito di una transazione all stock che riflette un valore d’impresa implicito pari a circa 7,5 miliardi di dollari.

